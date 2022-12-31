FOX yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında FOX'da hangi programlar var?

2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Peki Yılbaşında FOX 'ta neler var? İşte 31 Aralık FOX TV yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

31 ARALIK 2022 FOX YAYIN AKIŞI

İlk olarak Benden Ne Olur? filmi saat 20:00'de FOX TV'de izleyici ile buluşacak. Ardından saat 22:00'da Ata Demirer Gazinosu, Fox TV Yılbaşı Özel Programı için televizyon ekranlarından yayınlanacak. Ata Demirer'e sahnede bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.