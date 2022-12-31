FOX yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında FOX'da hangi programlar var?
2023 yılı için geri sayım başladı... Yılbaşına evde giren kişiler televizyonda hangi program ve dizilerin olacağını merak ediyor. Peki Yılbaşında FOX'da hangi programlar var? İşte 31 Aralık FOX yayın akışı...
2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Peki Yılbaşında FOX 'ta neler var? İşte 31 Aralık FOX TV yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)
31 ARALIK 2022 FOX YAYIN AKIŞI
İlk olarak Benden Ne Olur? filmi saat 20:00'de FOX TV'de izleyici ile buluşacak. Ardından saat 22:00'da Ata Demirer Gazinosu, Fox TV Yılbaşı Özel Programı için televizyon ekranlarından yayınlanacak. Ata Demirer'e sahnede bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.
- 07.45 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
- 08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
- 11.15 EKONOMİ ARASI
- 11.20 KAPIMDAKİ DEDEKTİF YENİ BÖLÜM
- 13.00 İYİLİK
- 16.00 HAYATIMIN ŞANSI
- 19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
- 20.00 BENDEN NE OLUR? / FİLM
- 22.30 ATA DEMİRER GAZİNOSU
- 00.45 ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLM
- 03.15 KAPIMDAKİ DEDEKTİF
- 03.45 SON YAZ
- 06.00 KEFARET
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