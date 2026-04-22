Gamze Özçelik ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olarak, yaptığı insani yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Gamze Özçelik, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon dünyasına dönüyor.

OPERASYON ALESTA İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Özçelik, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni projesi 'Operasyon Alesta' dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Özçelik, dizide Afrika'da kritik bir görev üstlenen Zeynep Yurtsever karakterine hayat veriyor.

Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan, Türkiye'nin millî imkânlarla tasarlanan ilk fırkateyni TCG İstanbul, hikâyede önemli bir rol üstleniyor.

Mavi Vatan’dan Afrika’ya uzanan bir kahramanlık hikâyesini ekranlara getirecek olan yapımda, Onur Seyit Yaran, Meltem Akçöl, Cem Bender, Aslıhan Güner, Aras Şenol, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Fırat Çelik, Katharina Weithaler ve Bahtiyar Memili gibi isimler de yer alıyor.