Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman final yapıyor? Belli oldu

Yapımcılığını BKM’nin, senaryosunu ise Gani Müjde’nin üstlenmiş olduğu “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” isimli dizi, son dönemlerin en çok takip edilen dizilerinden birisi oldu. Dizinin hayranları dizinin final tarihini merak ediyor.

Dizinin final tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin planlanan final tarihi belli oldu. Fenomen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa planlanan final tarihi 1 Haziran Perşembe günü. Buna göre dizinin final bölüm sayısı ise arefe günü yayın olup olmayacağına göre 40 ya da 41 olacak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümde neler oldu?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölümünde izleyicisini heyecanlandırmayı başarmıştı. Yedi Emin’den intikam almak amacı ile Payaslıların evlerine gelenler karşılarında Melike’yi görmüş ve onu Songül sanmışlardı. Adamlar tarafından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Melike ölümden dönerken Sadi de adamlar ile yüzleşmek için Faruk’a ulaştı. Ancak Faruk Sadi’ye emri kimden aldığını söyleyemeden öldürüldü.