Bazı şehirler akla ilk geldiğinde beraberinde orada doğmuş, büyümüş sanatçıları da hatırlatır. Şehrin sokaklarında, tarihi eserlerinde bu sanatçılardan izler vardır. İşte Prag, Salzburg ve Viyana ile ilham verdiği sanatçılar...

Yazı: Zeynep Güler Ceylan



Prag-Franz Kafka

Franz Kafka demek Prag demek... Dünyaca ünlü yazar bu şehri “Prag sizi asla bırakmaz. Bu tatlı küçük ananın çok güçlü pençeleri vardır” sözleriyle tanımlıyor. 1883 yılında Prag’ta dünyaya gelen Kafka’nın neredeyse tüm eserleri Prag’tan izler taşıyor. St. Nicholas Kilisesi’nin yanı başındaki bir evde doğan Kafka, 31 yaşına kadar ailesiyle birlikte bu evde yaşadı. Kafka’nın doğup büyüdüğü ev 1897 yılında bir yangın geçirdi ve evden geriye sadece giriş kısmı kaldı. Prag, Franz Kafka için çok önemli bir şehirdi. Hayatının merkezini oluşturan bu şehirde neredeyse tüm ömrünü geçirdi. Sadece hastalığı döneminde tedavi olmak için çıktığı Viyana ve birkaç sefer yaptığı Almanya seyahati dışında Prag’tan hiç ayrılmadı. Prag’ta yaşamı boyunca 20’ye yakın ev değiştirdi. Prag’ın meşhur meydanı ise Kafka için farklı değerler taşıyordu. Ne kadar bohem ve kasvetli olsa da her uzaklaştığında özlem duyduğu bu meydana giderdi... En üretken olduğu yıllarda vaktinin çoğunu şu anda Old Town olarak bilinen bölgede geçiriyordu. Ömrünü Prag’ta geçiren yazar, 1917 yılında başlayan kanlı öksürükleri sıklaşınca tedavi olmak için Viyana’ya gitti ve orada akciğer kanserinden hayata veda etti. 1924 yılında ise Prag Yahudi Mezarlığı’nda toprağa verildi.





Franz Kafka'nın evlerinden bir tanesi



Franz Kafka Müzesi

Müze şehrin en merkezi yerinde Vltava nehrinin kenarında ve Charles köprüsüne yakın bir mesafede bulunuyor. Prag şehrinin yazar üzerinde etkisini, hayatının nasıl şekillendirdiğini, tasvirlerinde ve yazılarında nasıl ortaya koyduğunu bu müzede tüm detaylarıyla anlatılıyor. Müzede ayrıca Kafka’nın büyük aşkı Milena Jesenska’ya yazdığı mektuplar sergileniyor. Müze her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık.





Franz Kafka Müzesi



Franz Kafka Anıtı

Kafka’nın bu anıtı 2003 yılında Prag Kafka Derneği tarafından yaptırılmış. Heykeltraş Jaroslav Rona’nın yaptığı 4 metre yükseklikteki anıt bronzdan yapılmış. Rona bu eserinde Kafka’nın metinlerinde itiraf ettiği iç çekişmeleri yansıttığını söylüyor.







Salzburg-Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburg ’un dünyaya kazandırdığı en önemli müzik dehalarından birisi. 1756 yılında Salzburg’ta dünyaya gelen Mozart, eserlerinde bu Barok şehrinden ilham aldı. 35 yaşında Viyana’da hayatını kaybeden Mozart kısa ömrüne 626 eser sığdırdı. Şehirde halen her yerde onun etkisini görmek mümkün... Wolfgang Amadeus Mozart Salzburg’un Altstadt (Old Town) denilen yerinde, Getreidegasse Caddesi üzerinde 9 numarada yer alan sarı renkli binada dünyaya geldi. Mozart ilk bestesini beş yaşında, ilk senfonisini sekiz, ilk operasını ise 11 yaşında besteledi. Mozart, babası Leopold Mozart’ın doğru yönlendirmeleri sayesinde döneminin önde gelen besteci ve müzisyenleri ve müzik stil ve akımlarıyla tanışmıştı. 17 yaşına kadar doğduğu evde yaşadığı söylenen müzisyenin evinin üzerinde Mozart’s Geburtshaus (Mozart’ın doğduğu ev) yazılı bir tabela asılı... Günümüzde Mozart Müzesi olarak bilinen bu evde Mozart’ın bestecilik hayatının ilk yıllarında kullandığı müzik aletleri, arkadaşları ve operaya olan ilgisi, çocukluk döneminde çaldığı kemanı, portreleri sergileniyor. Müze her gün 09.00-17.30 saatleri arasında açık.