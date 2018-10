Bozcaada’da feribottan iner inmez solunuzda restoranların çevrelediği şirin bir liman sağınızda muhteşem bir kale yükseliyor. Biraz ilerleyince ise kendinizi adanın dar sokaklarında buluyorsunuz. Fakat buranın asıl büyüsü üzüm bağlarından geliyor.

Bozcaada geçmişte büyük bir Rum nüfusun yaşadığı yerlerden. İlk çağlarda Bozcaada adını mitolojideki Tenes’ten almış ve Tenedos olarak isimlendirilmiş. UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesindeki Troya’ya yakın olması burayı cazip hale getiren nedenlerin arasında sayılabilir. Kapı önünde minderleriyle oturan ada halkı, esen rüzgarlarla Ege’nin içinize taşıyan hava, asmaların kokusunun burnunuza kadar geldiği sokaklar, bakir plajlar, butik oteller, balıkçılar, taş dokular, çiçekler… Bozcaada’da bağcılık adanın tarihi kadar eski. Buraya özgü kırmızı olarak Karalahna ve Kuntra, beyaz olarak ise Çavuş ve Vasilaki üzümleri bağcılık literatüründe yer alıyor. Biraz da yosunsuz masmavi sularından bahsedelim. Ayazma, Habbel, Mermer Burnu, Tuzburnu, Poyraz Liman, Sulubahçe, Beylik denizin tadını çıkarabileceğiniz yerlerden. Fakat baştan uyaralım, Bozcaada’nın suyu biraz soğuk. Bunu da aşarım derseniz hiç durmayın hemen yola çıkın



Yapmadan dönmeyin;

• Çiçek Pastanesi’nde meşhur Bozcaada sakız kurabiyesi ve ada kahvesi eşliğinde güzel bir akşamüzeri keyfi yapmadan,

• Rüzgar güllerinde güneşi batırmadan,

• Plaj keyfi için Habbele Koyu’na gitmeden,

• Üzüm bağlarına gitmeden,

• Bozcaada sokaklarını fotoğraflamadan,

• Venedikli ve Cenevizli tüccarların yaptırdığı Bozcaada Kalesi’nde geçmişin izlerini bulmadan,

• Alaybey Camii, Kimisis Tea Doğu Kilisesi ve Bozcada Yerel Tarih Araştırma Merkezi’ni ziyaret etmeden,

• Mendirek Mevkii’nde kitap okumadan dönmeyin







Nerede kalınır?

Limani Otel

Adanın en eski otellerinden Zafer Otel, dönüştürülerek Limani Otel olarak hizmet veriyor. İsmi Rumcada liman anlamına gelen otelin her köşesinde eşsiz liman ve kale manzarası var. Bir zamanlar yel değirmenlerinin sıralandığı tepede, şimdi tüm kasabaya yukardan bakan bu güzel otelde huzura doyacaksınız. Odaları ferah, kahvaltısı ve sahipleri şahane!

Alaybey Mah. Değirmenler Sok. No: 68 Bozcaada

Tel: 0286 697 03 53





Limani Otel



Rengigül Konuk Evi

Her köşesinde sanat eserlerinin, antika eşyaların, tabloların yer aldığı bu konakta özellikle giriş katında uzunca bir süre geçirmenizi tavsiye ederiz. Neden mi? 1876’da inşa edilmiş bir Rum konağı... Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin karargahı olarak kullanılmış. Sonra Kakmi Ailesi’ne geçmiş, 1997’de zarif sahibesi Özcan Hanım sayesinde, Rengigül Konukevi olmuş. İsminden de anlaşılacağı gibi güllerle bezeli nefis bir konak.

Atatürk Cad. No: 31 Bozcaada

Tel: 0286 697 81 71



Ayapetro Bozcaada

Ayapetro Hotel, kasabanın tam merkezinde, adanın güzel dükkanlarına, lokantalarına ve muhteşem limanına sadece beş dakikalık yürüyüş mesafesinde bir hotel. Merkezde olması sizi korkutmasın, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş rahat odalarımıza çekildiğinizde sadece sessizliği dinliyorsunuz. Temiz, konforlu, merkezi, kahvaltısı güzel, kocaman bahçeli, mimarisi güzel, yan tarafta ücretsiz otoparkı var.

Alaybey Mah. Hacı Hasan Sok. No: 16 Bozcada

Tel: 0532 723 07 30



Ela Tenedos

Ela Tenedos yani Bozcaada’ya gel!Ela Rumca’da gel demek, Tenedos ise Bozcaada’nın eski ismi. Adaya kuşbakışı bakan tepede bembeyaz, sade, huzur veren bir adres. Otel, adanın başarılı mimarlarından Filiz Şimşek tarafından tasarlanmış. Odaların tavanları ve yerleri ahşap, bazı odalar yüksek tavan. Ön taraftaki odaların hepsi deniz manzaralı. Kahvaltı açık büfe olarak terasta veriliyor

Cumhuriyet Mah. İnönü Cad. No: 69/3 Bozcaada

Tel: 0530 666 66 02



Nerede yenir?

Rengigül Art&Kitchen

Adanın en meşhur adreslerinden biri Rengigül Art&Kitchen. En çok da kahvaltısıyla biliniyor. Açık büfe kahvaltıda krepler, reçeller, pastalar, peynirler... Bizi kalbimizden vuransa lavantalı limonata!Dediğimiz gibi en meşhuru olmasından mütevellit otel rezervasyonunuzu yaptığınız an buradaki masanızı da ayırtmanızı tavsiye ederiz.

Atatürk Cad. No: 31 Bozcaada

Tel: 0286 697 81 71



Yalova Restaurant

Çanakkale’nin en köklü lokantalarından Bozcada’nın yenilerinden sayılan Yalova Restaurant, 76 yıllık bir Çanakkale ve Ege mutfağı temsilcisi. Kızarmış yufkaya sarılmış ballı peynir, istiridye mantarlı ahtapot mutlaka denenmeli! Ucuz değil ama verdikleri servis, yemek kalitesi, malzeme, sunum açısından baktığınızda pahalı da değil.

Gürsel Sok. No: 21 Bozcaada

Tel: 0286 697 00 45



Vahit'in Yeri

Ayazma Plajı’nda yer alan Vahit’in Yeri küçücük bir dükkanken bugün 100’den fazla mezeyle hizmet veriyor. Yunan usulü ahtapot ve Girit ezmesini mutlaka deneyin.

Ayazma Plajı 17100 Bozcaada

Tel: 0286 697 01 30



