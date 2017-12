Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılabilecek olan Bağdat, Irak’ın başkenti ve en büyük şehri olma özelliğine sahiptir. Irak’ın tam ortasında yer alan Bağdat, Dicle Nehrinin her iki yakasına kurulmuştur.

Farsça ‘Bag’ (Tanrı) ve ‘Dad’ (verilen) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olan Bağdat, Tanrı’nın verdiği anlamına gelmektedir.



Bağdat nerede?

Irak’ın başkenti olan Bağdat, Mezopotamya vadisinin ortasında Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle Nehri’nin Fırat Nehrine en çok yaklaştığı noktada geniş bir alüvyon ovası üzerinde kurulmuştur.



Gezilecek yerler

Özellikle milattan önceki dönemlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bağdat, zamanın her döneminde işgallere ve savaşlara maruz kalarak pek çok kez yıkıma uğramış şehirlerin başında gelir. Buna rağmen eski dönemlerden kalma pek çok eser hala Bağdat’ta varlığını sürdürmektedir. Şark pazarları ve kaldırım kahveleri gibi şehrin eski yüzünü yansıtan birçok yer günümüzde ayakta durmaktadır.



Bağdat'ta gece hayatı

Özellikle savaştan sonra şehirde alınan güvenlik tedbirleri nedeni ile dinamik bir gece hayatı bulunmayan Bağdat şehrinde, alkol satışı yasaklanmış ve gece kulüpleri ise kapatılmıştır. Bu önlemlerin alınmasının asıl sebebi şehrin sık sık terörist saldırılara ve bombardımanlara maruz kalmasıdır.



Bağdat’ta nasıl alışveriş yapılır

Savaş ile birlikte büyük bir yıkıma uğrayan Bağdat’ta, büyük otellerde yapılan fuarlarda, Irak’ın her yerinden getirilen halılar, geleneksel el sanatları, kilim, el işi ürünler satışa sunulur. Aynı zamanda bu pazarlarda el işi yapılan ürünlerin dışında baharat, kahve, çay, kitap, film gibi her türlü ürün satışı da yapılmaktadır. Turistler için önemli olan bu pazarlarda her şeyi bulmanız mümkün.



Bağdat’ta ulaşım

Uzun yıllar boyunca savaşa maruz kalması özellikle toplu taşıma alanında Bağdat’ın gelişimini engellemiştir. Bağdat’ta mevcut en iyi ulaşım aracı, taksilerdir. Taksilerin paylaşım olanağı bulunması da Bağdat’ta özgü bir ulaşım şeklidir. Sizinle aynı rotaya giden kişileri takside rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz.



Bağdat Büyük Elçiliği

Adres :2/8 Veziriye Bağdat -Irak

Tel: +964 790 190 94 06



Bağdat vize işlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, Bağdat’ı ziyaret etmek istediği takdirde vize almak zorundadır. Bağdat ve Türkiye arasında 1 saatlik zaman dilimi farkı vardır. Bağdat saati, Türkiye saatinden 1 saat ileridir.







Kültürel anlamda Bağdat

Binbir Gece Masallarına konu olan Bağdat şehrinden geriye büyük bir cami ve eski çember biçimli surların yıkıntıları kalmıştır. Bağdat’ın bir yanı modern görünüşü ile Batı Ülkelerini aratmazken Arap mimarisi ile tasarlanmış evleri, pazar yerleri ve dar sokakları ile diğer yanı Doğu havasını yansıtır. Bağdat sadece savaşlar ile değil Dicle Nehrinin taşkınları ile de birçok kez yıkılmış ve ardından yeniden kurulmuştur. Oldukça gelişmiş olan el sanatları Arap geleneğine uygun olarak sokaklar arasında ayrılmıştır. Pazar kurulan günlerde sokaklar her sınıftan insanın akımına uğramaktadır. Kentte Doğu ırklarının tüm temsilcilerine rastlamak mümkündür.



Geçmiş en önemli kavşak noktası olma özelliğine sahip olan Bağdat, bugün dahi bu özelliğini korumaya devam etmektedir. Petrol rafineleri, dokuma, pamuklu ve yünlü kumaş tesisleri ile Bağdat, aynı zamanda bir sanayi bölgesi olma özelliğine sahiptir.



İklim yapısına uygun olarak tasarlanan Bağdat evlerinde evlerin bir bölümü toprak altındadır. Bunun en büyük sebebi ise gölgede 50 dereceyi bulan sıcaklardan korunmaktır. Yaz aylarında genel olarak evlerin üst kısmında bulunan düz damlarda uyunur. Abbasiler zamanında halifelik özelliğine sahip olmuş olan Bağdat, zaman içerisinde bu özelliğini yitirse de medeniyetlerden geriye kalan yıkıntılar ile hala tarihteki önemini ismi ile korumaktadır.



