Bu ayın sonunda bayram var. Planlamayı önceden yapmak şart!
Kalkan
Nerede kalsak?
Kalkan koyunun yamacında adeta
bir kuş yuvası gibi konumlanmış Villa
Mahal, ‘Avrupa’nın En Romantik Oteli’
ödülüne sahip 13 odalı sevimli bir butik
otel. Odalardan Villa Mahal’in set set
düzenlenmiş iskelesine 181 merdiven inerek
ulaşıyorsunuz, cennete ulaşmak için 181
merdiven! Otele vardığınızda sahipleri
İpek Hanım, Şebnem Hanım, Murat Bey ve
otelin maskotu haline gelmiş köpekleri Pako
sizleri bizzat karşılıyor ve tüm ekip harika bir
tatil geçirmeniz için uğraşıyor. Otelin öğlen
ve akşam yemeği sunan bir de alakart
restoranı mevcut. Kalkan’a inmek isterseniz
karayolu yerine Villa Mahal’in teknesini
tercih edebilir ve beş dakikada Kalkan’ın
merkezine gidebilirsiniz.
Ne yapsak?
Kalkan’a yaklaşık 17 kilometre mesafedeki
Apollon’un doğduğu yer olarak kabul
edilen Patara’ya gidebilir, 18 kilometrelik
muhteşem Patara kumsalında denize
girebilir ya da Patara’da bulunan antik
kent kalıntılarını gezebilirsiniz. Meraklı ve
maceracı bir ruha sahipseniz Sarıbelen,
Bezirgan, İslamlar köyleri, Kekova, Uçağız,
ya da Kalkan’a 25 kilometre uzaklıktaki
Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan
Likya’nın iki önemli kenti Letoon ve Xantos’u
(Kınık) görmeye gidebilirsiniz. Kalkan’ın
merkezindeki Kalkan Sanat Evi’nde yerli
ve yabancı sanatçıların eserlerini görebilir,
beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.
Nerede yesek?
Kalkan’ın merkezinde sahilde İlyada,
Trio, Coast, Yakamoz ya da Patlıcan’da
keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.
Merdivenleri çıkmayı göze alırsanız
yukarıda Merkez Cafe’de bir şeyler
içebilir bu sezon açılan Gourmet’in
deniz ürünleri ağırlıklı mönüsünü
deneyebilirsiniz.