Bayram tatilinde güneye mi kaçsak?

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Bu ayın sonunda bayram var. Planlamayı önceden yapmak şart!

Kalkan



Nerede kalsak?

Kalkan koyunun yamacında adeta bir kuş yuvası gibi konumlanmış Villa Mahal, ‘Avrupa’nın En Romantik Oteli’ ödülüne sahip 13 odalı sevimli bir butik otel. Odalardan Villa Mahal’in set set düzenlenmiş iskelesine 181 merdiven inerek ulaşıyorsunuz, cennete ulaşmak için 181 merdiven! Otele vardığınızda sahipleri İpek Hanım, Şebnem Hanım, Murat Bey ve otelin maskotu haline gelmiş köpekleri Pako sizleri bizzat karşılıyor ve tüm ekip harika bir tatil geçirmeniz için uğraşıyor. Otelin öğlen ve akşam yemeği sunan bir de alakart restoranı mevcut. Kalkan’a inmek isterseniz karayolu yerine Villa Mahal’in teknesini tercih edebilir ve beş dakikada Kalkan’ın merkezine gidebilirsiniz.



Ne yapsak?

Kalkan’a yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Apollon’un doğduğu yer olarak kabul edilen Patara’ya gidebilir, 18 kilometrelik muhteşem Patara kumsalında denize girebilir ya da Patara’da bulunan antik kent kalıntılarını gezebilirsiniz. Meraklı ve maceracı bir ruha sahipseniz Sarıbelen, Bezirgan, İslamlar köyleri, Kekova, Uçağız, ya da Kalkan’a 25 kilometre uzaklıktaki Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Likya’nın iki önemli kenti Letoon ve Xantos’u (Kınık) görmeye gidebilirsiniz. Kalkan’ın merkezindeki Kalkan Sanat Evi’nde yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini görebilir, beğendiklerinizi satın alabilirsiniz.



Nerede yesek?

Kalkan’ın merkezinde sahilde İlyada, Trio, Coast, Yakamoz ya da Patlıcan’da keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Merdivenleri çıkmayı göze alırsanız yukarıda Merkez Cafe’de bir şeyler içebilir bu sezon açılan Gourmet’in deniz ürünleri ağırlıklı mönüsünü deneyebilirsiniz.



