Güzel manzarasına aşık olmamak mümkün değil, zaten adı da ‘aşık’ anlamındaki ‘maşuk’tan geliyor. Maşukiye tam bir doğa cenneti, alabalık çiftliklerinde alabalık yemek, dere kenarında dolaşıp oksijen depolamak ya da piknik yapmak için ideal bir yer.

Burayı her gezeni kendine aşık edecek bir doğal güzelliği var Maşukiye’nin… Doğusunda Sakarya ile komşu, hem Sapanca Gölü’nü görebiliyorsunuz hem de Kartepe zirvesinin eteklerini. 1606 metrelik tepeye çıktığınızda aşağıda alabildiğine vadi uzanıyor. Maşukiye Deresi’nin çevresi alabalık restoranları ve balık çiftlikleri ile dolu. Burada dere kenarında gezinmek, kiremitte alabalık yemek ve temiz havayı solumak stresinizi atmak için birebir. Tepede Kartepe hala karlarla kaplıyken Maşukiye’de baharı yaşayabiliyorsunuz. Maşukiye’ye gelip de Kirazlı Yayla’ya çıkmamak olmaz. Meydanda ise yöresel peynirlerin, tahtadan yapılmış süs eşyalarının satıldığı hediyelik dükkanlar var.



NE YAPILIR?



KİRAZLI YAYLA’YA ÇIKIN

Burası büyük bir piknik alanı olsa da durup manzarayı izlemek bile insanı doyurabilir. Aşağı baktığınızda Maşukiye ve Sapanca gölü ayaklarınızın altında…



PİKNİK YAPIN

Alabalık Vadisi üzerindeki piknik alanlarında günlük kiralanan tahta masalardan birinde doğa ile baş başa kalıp toprağa basma ihtiyacınızı giderin.



ALABALIĞI TADIN

Civardaki alabalık üretim çiftliklerindeki lezzetli alabalıktan, toprak kaplarda pişen yemeklerden tatmadan dönmeyin.



YÜRÜYÜŞE DOYUN

Şelale, dere ve pınarları, kuş sesleri ile adeta cennet bahçesi görünümündeki Maşukiye’de doğa yürüyüşleri yaparken tüm şehir yükünü üzerinizden atın.



YÖRESEL ÜRÜNLERİ ALIN

Eve dönerken Çerkez peyniri, taş fırın ekmeği, yollarda satılan mevsim meyveleri gibi taze gıdalardan almayı ihmal etmeyin.



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