Çok uzaklaşmayın...

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Üstelik 15 Ağustos’tan itibaren Gökçeada’ya uçak seferleri de başlıyor.

Gökçeada



Nerede kalsa?

Zeytindalı aslında eski bir Rum evi, ancak şimdilerde Mitolojik tanrıların isimleri ile anılan 16 odalı butik bir otel. Lavanta kokan çarşafları, incir, portakal, çilek reçelli, köy yumurtalı kahvaltıları insana kendini evinde hissettiriyor. İşletmeci Nurten Hanım, Yaşar ve Nuri Kaptan misafirlerle tek tek ilgileniyor ve adada yapılacak şeyler hakkında bilgi veriyor. Mutfakta aşçı Ayfer Hanım’ın elinden çıkan leziz akşam yemeklerini de mutlaka deneyin. Sörf ve su sporları tutkunları ise Gökçeada Sörf Okulu’nu tercih edebilir. Daha uygun fiyatlı konaklama alternatifi arıyorsanız Karadeniz Mahallesi’ndeki Pansiyonlar Sokağı’na uğrayın. Bütçenize ve zevkinize göre ister tek oda ister apart konaklama imkanları bulacaksınız.



Nerede yesek?

Kaleköy’de hem restoran hem bar olarak hizmet veren Son Vapur’da güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Yakamoz’da bira ve patates eşliğinde gün batımının keyfini çıkarın. Zeytinli Köyü’nde Beşiktaşlı Hristo’nun muhallebisinin ve Madam’ın ciciryasının (pideyi andıran bir çeşit Rum hamuru) mutlaka tadına bakın.



Nerede denize girsek?

Karadenizli bir balıkçının ev yapmasından sonra Laz Koyu olarak anılan plaj ve havanın rüzgarlı olmadığı zamanlarda Saklı Liman adanın en güzel plajları. Gökçeada Sörf Okulu’nun da yer aldığı Kefaloz Plajı’nda şezlong ve şemsiye kiralama imkanınız var.



Not: Ağustos ayının 15’inde Gökçeada’da Meryem Ana Şenlikleri var.



