Üstelik 15 Ağustos’tan itibaren Gökçeada’ya uçak seferleri de başlıyor.
Gökçeada
Nerede kalsa?
Zeytindalı aslında eski bir Rum evi, ancak şimdilerde
Mitolojik tanrıların isimleri ile anılan 16 odalı butik
bir otel. Lavanta kokan çarşafları, incir, portakal,
çilek reçelli, köy yumurtalı kahvaltıları insana kendini
evinde hissettiriyor. İşletmeci Nurten Hanım, Yaşar ve
Nuri Kaptan misafirlerle tek tek ilgileniyor ve adada
yapılacak şeyler hakkında bilgi veriyor. Mutfakta aşçı
Ayfer Hanım’ın elinden çıkan leziz akşam yemeklerini
de mutlaka deneyin. Sörf ve su sporları tutkunları ise
Gökçeada Sörf Okulu’nu tercih edebilir.
Daha uygun fiyatlı konaklama alternatifi arıyorsanız
Karadeniz Mahallesi’ndeki Pansiyonlar Sokağı’na
uğrayın. Bütçenize ve zevkinize göre ister tek oda
ister apart konaklama imkanları bulacaksınız.
Nerede yesek?
Kaleköy’de hem restoran hem bar olarak hizmet veren Son Vapur’da güzel bir
akşam yemeği yiyebilirsiniz. Yakamoz’da bira ve patates eşliğinde gün batımının
keyfini çıkarın. Zeytinli Köyü’nde Beşiktaşlı Hristo’nun muhallebisinin ve Madam’ın
ciciryasının (pideyi andıran bir çeşit Rum hamuru) mutlaka tadına bakın.
Nerede denize girsek?
Karadenizli bir balıkçının ev yapmasından sonra Laz Koyu olarak anılan plaj
ve havanın rüzgarlı olmadığı zamanlarda Saklı Liman adanın en güzel plajları.
Gökçeada Sörf Okulu’nun da yer aldığı Kefaloz Plajı’nda şezlong ve şemsiye
kiralama imkanınız var.
Not: Ağustos ayının 15’inde Gökçeada’da Meryem Ana Şenlikleri var.