Mağara içindeki konaklama olanakları, yer altı şehirleri, rengarenk gün batımları ile masalsı Kapadokya’yı tepeden izlemek ayrı bir deneyim! Bu doğa harikasının tadı baharda ayrı güzel…

Yıllarca insanlar tarafından konut ve ibadethane olarak kullanılmış peribacaları görenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Kapadokya hem binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyor hem de ziyaretçilerine müthiş bir görsel şölen sunuyor. Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya’da gezilecek çok yer var. Mesela Kadı Kalesi’nin bulunduğu Ürgüp, Roma Dönemi’nden beri oyularak içine çok sayıda oda, ev, sığınak, sarnıç, mezar ve mahzen yapılan kalesiyle bilinen Uçhisar, Hıristiyanlığın önemli merkezi olan Göreme, balon turlarının yapıldığı Ortahisar gibi… Özellikle Çatalkaya Peribacası, Bizans dönemine tarihlenen kayaya oyulmuş Hallaç Manastırı, Mazı Köyündeki kaya oyma yeraltı şehri, Karlık ve Karain görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Paşabuçağı, Zelve Vadisi, Zelve Açıkhava Müzesi ve Çavuşin peri bacalarını yakından görebileceğiniz yerler.







NE YAPILIR?



YÖRE ŞARAPLARINI TADIN

Eskide çok sulu şaraplar üreten Kapadokya, şarap konusunda çağ atladı. Şarap tadımlarına katılarak yöredeki üzümlerden yapılan şarapların tadına bakabilirsiniz.



YER ALTINI KEŞFEDİN

Kaymaklı ve Derinkuyu gibi, sonradan Hıristiyanlar tarafından saklanma yeri olarak kullanılmış tamamı yer altında olan şehirlerde gezinin.



BALON TURUNA KATILIN

Göreme Açık Hava Müzesi’ni balon turuyla gezebilirsiniz. Peri bacaları sizi büyüleyebilir. İndiğinizde de sertifikanızı alırken köpüklü şarabınız sizi bekliyor.



UÇHİSAR KALESİ’NE ÇIKIN

Bölgenin en panoramik manzarası Uçhisae Kalesi’nde… Balon turunu ekonomik bulmayanlar mutlaka kaleyi ziyaret etmeli!



TESTİ KEBANINI TADIN

Yöre yemeklerini özellikle testi kebabını yöresel şaraplarla tadın.



GÖREME’DE GECE HAYATI

Kapadokya’da hareketli bir gece hayatı olmamasına rağmen otellerin barlarında hoş vakit geçirebilirsiniz. Gece hayatını seviyorsanız Göreme’ye uğramalısınız.



SERAMİK ATÖLYELERİNİ GEZİN

Avanos’taki seramik atölyeleri pek çok turistik trda yer alıyor. Münferit geldiyseniz siz de atölyelere gidip seramik hamuru ile oynamanın keyfini çıkarın.



YÖRESEL HEDİYELİKLER

Seramik, çanak, halı, kilim, şarap, antika eşyalar, altın ve gümüş mücevherler duradan dönerken alabilecekleriniz arasında…



MAĞARADA KONAKLAYIN

Dünyanın hiçbir yerinde yaşamayacağınız deneyimlerden biri buradaki kaya oluşumlarından otele dönüştürülmüş mekanlarda konaklamak…



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