Şile'de tatil bir başka!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şehirden kolayca kaçabileceğiniz, hemen yanı başınızdaki oksijen kaynağı Şile, İstanbul’dan bunalınca rahatlıkla gidebileceğiniz bir gezi noktası.

Bitinler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok döneme ev sahipliği yapmış olan Şile’nin tarihi Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanıyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Şile’de Ağlayan Kaya Mağaraları mutlaka görülmeli. Yaz-kış kafa dinlemek için gidebileceğiniz bu noktanın taze balıkları mutlaka denenmeli. Şile Deniz Feneri’ni ve Şile Kalesi’ni görmeden Şile’den ayrılmayın. Sevdiklerinize küçük bir hediye almak isterseniz Şile bezi almanızı öneririz.

Nasıl gidilir?

İstanbul Avrupa yakasından hareketle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerek yola çıkanların, Ümraniye-Şile çıkış bağlantı yolundan devam ederek, Ömerli istikametinde yeni Şile yolunu izlemeleri gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan Şile-Ağva otobüsleri de bir başka alternatif.

