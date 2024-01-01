Mardin’i keşfe çıkmak
ve zamandan
olabildiğince
faydalanmak için
günün en erken
saatlerinde yola çıkıyoruz. Tarihi
Erdoba Evleri’nde kahvaltıyla güne
güzel bir başlangıç yapıp, enerjimizi
tazeliyoruz. Buranın terasından
görünen manzara uçsuz bucaksız
ova… Manzarayı izleyerek kahve
keyfi yapmak istiyoruz, yapıyoruz
da ama olabildiğince kısa tutarak.
Çünkü buraya gelmemizin asıl nedeni,
Avon’un Sağlığa Yolculuk Projesi.
Avon 14 yıldır sürdürdüğü meme
kanseriyle mücadele çalışmalarına
çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Bu
projeyle de Anadolu’da mamografi
cihazına sahip olmayan hastanelere bu
cihazı bağışlayarak, meme kanserinde
erken teşhis imkanlarını olabildiğince
yaygınlaştırmaya çalışıyor. Burada
oluşumuzun amacı da, Nusaybin
Devlet Hastanesi’ne bağışlanan
mamografi cihazının açılış törenine
katılmak.