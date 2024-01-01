Taş diyarlar şehri Mardin’de 24 saat

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Mardin’i tanımak için sadece bir gününüz varsa,

Mardin’i keşfe çıkmak ve zamandan olabildiğince faydalanmak için günün en erken saatlerinde yola çıkıyoruz. Tarihi Erdoba Evleri’nde kahvaltıyla güne güzel bir başlangıç yapıp, enerjimizi tazeliyoruz. Buranın terasından görünen manzara uçsuz bucaksız ova… Manzarayı izleyerek kahve keyfi yapmak istiyoruz, yapıyoruz da ama olabildiğince kısa tutarak. Çünkü buraya gelmemizin asıl nedeni, Avon’un Sağlığa Yolculuk Projesi. Avon 14 yıldır sürdürdüğü meme kanseriyle mücadele çalışmalarına çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Bu projeyle de Anadolu’da mamografi cihazına sahip olmayan hastanelere bu cihazı bağışlayarak, meme kanserinde erken teşhis imkanlarını olabildiğince yaygınlaştırmaya çalışıyor. Burada oluşumuzun amacı da, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne bağışlanan mamografi cihazının açılış törenine katılmak.