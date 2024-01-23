Uçağınız için rötar ve uçuş iptali mi verildi? Havaalanında sakin kalmanın 5 yolu

Düşünün yoğun bir sis var ve bu da birçok uçuş iptaline ve havaalanında gecikmelere neden oluyor. Ayrıca, gecikme duyurusu sırasında bir yolcunun uçuş kaptanına fiziksel olarak saldırdığı video da internette yayıldı. Bu süre zarfında seyahat etmeyi planlıyorsanız havalimanlarında görgü kurallarını korumanız önemlidir. Özellikle katılmanız gereken önemli toplantılar veya etkinlikler varsa, uçuş gecikmelerinin veya iptallerinin stresli olabileceğini biliyoruz. Ancak bu gibi durumlarda rahat kalmak, problem çözme yeteneklerinizin ve karar verme yeteneğinizin etkilenmemesini sağlamak için çok önemli. Havaalanında kendinizi sakin tutmanız için işte birkaç ipucu ve püf noktası.

UÇUŞ GECİKMELERİ VE İPTALLERİ SIRASINDA NASIL SAKİN KALINIR?

Seyahat sırasında hayal kırıklığını ve öfkeyi yönetmek çok önemli! Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sakin kalmanıza ve stresi uzak tutmanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz. Psikolog Kamna Chhibber'in açıkladığı gibi seyahat kaygısını nasıl yönetebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

1. Meditasyon yapın

Sakinliği korumanın bir yolu farkındalık veya meditasyonla meşgul olmaktır. Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleyici Sağlık Merkezi'ne göre bu, nefes alma, zihinsel olarak ses veya görsel bir görüntüye odaklanma veya bir kelime veya cümleyi tekrarlama şeklinde olabilir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, meditasyon yapan kişilerin inflamasyonu, günlük ritmi ve glikoz metabolizmasını kontrol eden genlerde değişiklikler gördüğünü ve sonuçların tutarsız olmasına rağmen bunların hepsinin kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu keşfetti.

2. Hazırlıklı olun

Sorunu tahmin edin ve uygun hazırlıkları yapın. Bu nedenle, yanınızda bir çikolata veya badem, inhaler (gerekirse), kestirmeye ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir göz maskesi vb. gibi atıştırmalıklar bulundurun. Ayrıca yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun.

3. Bir kitap taşıyın ve okuyun

Okumak stresi ve kaygıyı azaltabilir. Okumanın stres düzeylerini azaltma potansiyeli vardır ve bu gibi durumlarda stresi azaltmanın ve kendinizi rahat tutmanın daha etkili bir yoludur. Ancak durumu daha da kötüleştirebileceği için trajik ve üzücü hikayeler okumayın.

4. Eğlenceli bir şeyler izleyin

En sevdiğiniz filmi veya diziyi önceden indirin ve izlemenin keyfini çıkarın. Bu, ruh halinizi hafifletecek, zamanınızı öldürecek ve dahası, stresinizi ve kaygınızı yönetmenize yardımcı olacaktır.

5. Dikkatinizi dağıtın

Orada derin nefes egzersizleri yapın veya derin nefes egzersizleri yaparken rahatlatıcı bir müzik dinlemeye başlayın, havaalanında yürüyüşe çıkın veya sakinleşmenize yardımcı olabilecek bir şeyle kendinizi meşgul edin.

Sakin kalmak için dikkate alınması gereken diğer önemli şeyler:

1. Büyük resme bakın. Çevrenizdeki herkesin sizinle aynı durumda sıkışıp kaldığını anlayın.

2. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmayı unutmayın. Sahip olduğunuz zamanı bazı aktiviteler yaparak veya okuyarak geçirebilirsiniz. Gecikmelere hazırlıklı gitmek, zamanınızı yapıcı bir şekilde kullanmaya kendinizi kanalize edebilmeniz açısından faydalı olacaktır.

3. Karşılaşılan sorunun çözüleceğini kabul ederek kendinize bir gerçeklik kontrolü yapın. Durum şu anda sizin kontrolünüzde olmasa da çözülecek ve seyahat durumunuzla ilgilenilecektir.

4. Kendinizi çok stresli buluyorsanız, sakin kalmanıza yardımcı olabilecek biriyle konuşun. Kendileri tedirgin olanlarla konuşmak sizi daha da sinirlendirir.

5. Durumu fazla düşünmekten kaçının ve gecikme sırasında beklerken işlerin ne kadar zor olacağını düşündürecek kaderci senaryolara dalmaktan kaçının. Bunun yerine, rahat kalmak için üretken aktivitelere katılın.