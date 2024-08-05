Yaz tatili için rota oluşturuluyor: İstikamet Bodrum

Hyde Bodrum

Yetişkinlere yönelik ultra her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunacak ‘boho-chic’ destinasyon Hyde Bodrum, 1 Mayıs 2024’te açılıyor. Hyde Bodrum’da sofistike bir inziva arayan gezginler için havuz veya bahçe manzaralı, özel havuzlu, jakuzili olmak üzere 212 oda ve süit seçenekleri mevcut. Arkadaşları veya sevdikleriyle sadece kendine özel bir tatil yaşamak isteyenler için ise üç yatak odalı, özel havuzlu ve mutfağı bulunan dört villa sunuluyor.

@hydebodrum