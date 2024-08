Yaz tatili için rota oluşturuluyor: İstikamet Bodrum

Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.

Hazırlayan: Senem Bal Ay

@senembalay

The Marmara Bodrum

Şehir merkezinde konumlanan otel; Bodrum Kalesi ve Marina’ya yakınlığıyla dikkat çekiyor.İç mimarinin her köşede sanatla buluştuğu ve tasarımın tarihin kucaklamasıyla sorunsuzca birleştiği bir mekan The Marmara Bodrum. Ferah odaları, dış dünyanın koşuşturması arasında dinlenmek ve yenilenmek için bir konuklara dinlendirici bir atmosfer sunuyor.

@themarmarabodrum