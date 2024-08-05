Yaz tatili için rota oluşturuluyor: İstikamet Bodrum
Tatil planları yapıldı mı? Yaza artık sayılı günler kaldı; rotasını Bodrum tarafına çevirecekler için önerileri listeledik. Hem yenilikler hem de klasiklerden bir seçki ile tatil programınız için fikir verecek öneriler burada...
Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.
Hazırlayan: Senem Bal Ay
@senembalay
The Marmara Bodrum
Şehir merkezinde konumlanan otel; Bodrum Kalesi ve Marina’ya yakınlığıyla dikkat çekiyor.İç mimarinin her köşede sanatla buluştuğu ve tasarımın tarihin kucaklamasıyla sorunsuzca birleştiği bir mekan The Marmara Bodrum. Ferah odaları, dış dünyanın koşuşturması arasında dinlenmek ve yenilenmek için bir konuklara dinlendirici bir atmosfer sunuyor.
@themarmarabodrum
Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum
Gökova Körfezi’nin girişinde, kristal gibi berrak denizi ve yeşilin her tonunun çevrelediği atmosferiyle Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, yeni sezonda yine unutamayacakları bir tatil yaşatmaya hazırlanıyor. Ege mutfağının lezzetlerini sunan Barbarossa Beach Restaurant, Asya-Pasifik mutfağının egzotik lezzetlerini sunan Saigon Restaurant, İtalyan mutfağının güzel örneklerinin yer aldığı Mammadrau Restaurant ile Meksika’nın yerel ve en özel tatlarını misafirleriyle buluşturan Cabana Cucina Restaurant gastronomik bir yolculuk için aklınızda olsun.
@kempinskibodrum
Club Med Bodrum
Muhteşem bir koyda Ege klasiği... Club Med Bodrum 25 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Ege Denizi kıyısında, çam aağaçlarının gölgesinde yenilenme ve enerji toplama zamanı… Beyaz bungalovların arasında yer alan Club Med Bodrum, modern ve sofistike atmosferi, çamlar altında masaj imkanı, rüzgar sörfünden tüplü dalışa, okçuluğa, tenise her zevk ve yaşa göre spor aktiviteleri, şovlarıyla lüks ve eğlence dolu bir tatil deneyimi sunuyor.
@clubmedpalmiye
Hyde Bodrum
Yetişkinlere yönelik ultra her şey dahil tatil deneyimini Türkiye’de sunacak ‘boho-chic’ destinasyon Hyde Bodrum, 1 Mayıs 2024’te açılıyor. Hyde Bodrum’da sofistike bir inziva arayan gezginler için havuz veya bahçe manzaralı, özel havuzlu, jakuzili olmak üzere 212 oda ve süit seçenekleri mevcut. Arkadaşları veya sevdikleriyle sadece kendine özel bir tatil yaşamak isteyenler için ise üç yatak odalı, özel havuzlu ve mutfağı bulunan dört villa sunuluyor.
@hydebodrum