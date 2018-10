Çam ormanlarıyla çevrili dantel gibi işlenmiş koylar, tekne tutkunlarını maviye yeniden aşık eden sular, nefis bir doğa… Marmaris aldığı ‘Dünyanın İncisi’ unvanını sonuna kadar hak ediyor.

Onlarca mavi bayraklı plajı, maviyi tutkuya dönüştüren koyları, yeşilin her tonu, güleryüzlü halkı, nefis deniz ürünleri, tekrar tekrar konaklamak isteyeceğiniz adresleri, mükemmel mimarisi, eğlenceli gece hayatı... 1985 yılında Avrupa Turizm Birliği'nin Paris'te düzenlediği yarışmada karikatür sanatçısı Lütfi Küçük’ün ‘Dünyanın İncisi Marmaris’ yorumu ile Büyük Ödül'e layık görülmüş. Çam ormanları arasından süzülerek inen yolun sonunda da bu güzel hatıranın sembolü olarak bir İnci Heykeli’yle karşılıyor Marmaris misafirlerini. Bilinen tarihi M.Ö. 3400'lere kadar uzanan kentin antik ismi Physkos. Burası uzun yıllar boyu Rodos-Mısır arasındaki ticari güzergahta bulunduğu için birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Mısırlılar, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu topraklarda yaşamışlar. Zaten bu zengin tarihinizini Marmaris çevresindeki birçok antik kentte sürebiliyorsunuz. Ziyaret edebileceğiniz 12 antik kent var. Bunlar Physkos (Beldibi, Asartepe), Amo (Turunç, Kumlubük), Bybassos (Hisarönü), Kastabos (Hisarönü), Syrna (Bayırköyü),Larymna (Bozburun), Thyssanos (Söğüt), Phoenix (Taşlıca), Loryma (Bozukkale), Kasara (Serçe Limanı), Kedrai (Sedir Adası), Euthena ve Amnistos(Karacasöğüt). Bu tarihi adresleri bir yana bırakırsak burada ayağınızı nerede denize değdirseniz zaten müthiş bir suyla karşılaşacaksınız. Son yılların en popüler rotaları ise Bozburun ve onun şirin köyü Selimiye. Her ikisi de son yıllarda şahane otellere ve restoranlara ev sahipliği yapıyor. Tekne tutkunlarınında ilgisiyle bu adreslerin popülerliği iki katına çıkıyor. Her ikisi de sakinliği ve sessizliğiyle meşhur. Buralarda büyük işletmeler, her şey dahil adresler yok. Dört bir yan butik işletmelerle dolu. Eğer Marmaris’te rotanız Bozburun ya da Selimiye ise yanınıza bolca kitap, dergi, kulaklık almanızı tavsiye ederiz.







Yapmadan dönmeyin;

• Marmaris Müzesi'ni gezmeden,

• Marmaris çam balı almadan,

• Sura dondurmasını yemeden,

• Amos, Phykos, Kadrai antik kentlerini görmeden,

• Bozuk Koyu’ndaki surları ziyaret etmeden,

• Günübirlik tekne turlarına katılıp mavinin büyüsüne kapılamadan,

• Sedir Adası’nda bulunan Kleopatra Plajı’nda denize girmeden,

• Marinayı dolaşmadan,

• Kızkumu’ nda denizin üzerinde yürümeden,

• Barlar sokağında bir gece geçirmeden dönmeyin.



Nerede kalınır?

Sabrina's Haus

Bozburun’da yer alan Sabrina’s Haus’da gürültüden, egzos dumanından ve arabalardan uzak kafanızı dinleyebilir, birbirinden farklı 15 odasından birini kendinize göre olanı seçebilirsiniz. Balkonunda jakuzisi olan odalara sahip otelin bütün dünyadan müdavimleri var. Otelin dünyanın en iyi balayı otelleri arasında gösterildiğini hatırlatalım. See foodby Serenzo’da bolca kabuklu deniz ürünlerini tatmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Geniş bir şarap kavına sahip otelin kokteylleri de denemeye değer.

Adatepe Mevkii Bozburun Marmaris

Tel: 0252 456 24 70





Sabrina's Haus



Bozburun Yacht Club

Burayı en çok tekneyle geziye çıkanlar kullanıyor. Bir gecelik molalarda yaşadıkları deneyimi ise anlata anlata bitiremiyor. Tekneniz yoksa üzülmeyin, bu Bozburun Yacht Club’da daha uzun süre konaklayabileceğiniz anlamına geliyor. Ünlü kaptanların isimlerini verdikleri odalarda doğayla baş başa geçireceğiniz günleri siz de unutamayacaksınız.

Adatepe Mah. Yeşilova Cad. 155/1 Bozburun

Tel: 0252 456 21 92





Bozburun Yacht Club



D-Maris Bay

Ege ve Akdeniz'in birleştiği Datça Yarımadası'nda dünyanın en güzel koylarından birinin zirvesinde, ayrıcalıklı bir otel... Nefes kesici muhteşem manzarası, küçük adaları, mis kokulu çam ormanları, volkanik dağları ve büyüleyici beş doğal plaj ile eşsiz konumunda D Maris Bay, gerçek bir masal tatil vaat ediyor. Otelin içinde Zuma, Nusr-et, Il Riccio gibi ünlü lezzet durakları var. Sakinliğin zirvesine çıkmak isteyenler için 5 plajından bir tanesine 12 yaşın altında çocukları kabul etmiyorlar. Su sporları, tenis gibi pek çok aktiviteyi de burada yapmanız mümkün.

Datça Yolu Hisarönü Mevkii Marmaris

Tel: 0252 441 20 00