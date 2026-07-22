Godzilla serisinin oyuncusu Kaylee Hottle kimdir?

Dünyaca ünlü "Godzilla vs. Kong" film serisinde canlandırdığı "Jia" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan işitme engelli genç oyuncu Kaylee Hottle hayatını kaybetti. Peki, Kaylee Hottle kimdir? Kaylee Hottle kaç yaşında, nereli? Kaylee Hottle neden öldü?

KAYLEE HOTTLE KİMDİR?

Kaylee Hottle, 2007 yılında Atlanta, Georgia'da dünyaya geldi. Tamamen sağır bir ailede doğdu. Amerikan İşaret Dili'ni akıcı bir şekilde konuşuyordu. Annesi aracılığıyla Kore kökenliydi. Austin, Texas'taki Texas Sağırlar Okulu'na gitti.

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KAYLEE HOTTLE'UN HAYATI VE KARİYERİ

Hottle'ın oyunculuk kariyeri reklamlarla başladı. 2017'de, 9 yaşındayken video aktarım hizmeti Convo için bir reklamda yer aldı. 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filmi için oyuncu seçimi yönetmeni Sarah Halley Finn, sağır karakter Jia için sağır bir oyuncuyu oyuncu seçimi yönetmenleri ve tiyatrolar ağı üzerinden aradı ve daha önceki Kong: Skull Island filminden bir yardımcı yönetmenin onu bir Convo reklamında görmesi üzerine Hottle'a yönlendirildi. Hottle, 2024 yapımı Godzilla x Kong: The New Empire filminde Jia rolünü yeniden canlandırdı ve bu rolüyle 52. Saturn Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu Performansı dalında Saturn Ödülü'ne aday gösterildi.

KAYLEE HOTTLE NEDEN ÖLDÜ?

Hottle, 21 Temmuz 2026'da Maryland, Ijamsville'de tek araçlı bir kazada yaralandı. 18 yaşındaydı. Yoldan çıkan ve bir menfeze çarpan araçtaki üç kişiden biriydi. Sürücü hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar geçirirken, diğer yolcu yara almadan kurtuldu. Hottle, Maryland Eyalet Polisi tarafından R Adams Cowley Şok Travma Merkezi'ne hava yoluyla nakledildi ve orada hayatını kaybettiği açıklandı.