Gökçe Bahadır hamile mi, kaç yaşında, kiminle evli?

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber gelmişti.

Birçok başarılı yapımda rol alan Bahadır'ın anne olacağı öğrenilmişti. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşamıştı.

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BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

2022 yılında evlenen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çiftinin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın, kız çocuğu beklediği ortaya çıktı. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan ve nazar değmesinden korkan oyuncunun, bebeği için şimdiden alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gökçe Bahadır (@gokce.bhdr)'in paylaştığı bir gönderi

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Doğum Yeri: İstanbul / Türkiye

Doğum Tarihi: 9.11.1981

Gökçe Bahadır Kimdir?

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncu ve şarkıcıdır.

GÖKÇE BAHADIR KİMİNLE EVLİ?

Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.