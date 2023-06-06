Gönül Dağı sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar ve Erdal Cindoruk'un yer aldığı Gönül Dağı her Cumartesi izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin sezon finali için izleyicilerin meraklı bekleyişi sürerken, tarihin belli olduğu açıklandı.

Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eskişehir‘de çekilen dizi, 103. bölümde sezon tatiline girecek. Dizi, eylül sezonunda yeniden TRT 1 ekranında yer alacak.

Dizinin sezon finalinden önce ise 100'üncü bölümü kutlayan ekip, özel bir gecede bir araya geldi.

Ekibe ise büyük sürpriz Gülsim Ali İlhan'dan geldi. Al Sancak dizisinde yer alan İlhan, geceye katılan eski oyunculardan birisi oldu.

Dizinin konusu şöyle:

Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...