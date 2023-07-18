Görme yeteneğinizi artırabilecek 5 yiyecek

Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak en az 2,2 milyar insanın görme bozukluğu olduğunu ve en az 1 milyar vakanın önlenebileceğini veya düzeltilebileceğini söylüyor. Beslenme uzmanı olan Dr Emma Derbyshire ise gözlerimizi de beslemeye ihtiyacımız olduğunu anlatıyor.

Doğru meyve ve sebzeleri yemenin, göz sağlığını desteklemek için gereken vitamin ve mineralleri almanın anahtarı olduğunu vurguluyan Derbyshire aşağıda gözlerinizi beslemek için yemeniz gereken yiyecekleri açıklıyor.

Ispanak, kara lahana ve lahana

Dr Derbyshire, lahana, ıspanak ve kara lahana gibi yapraklı yeşillikleri yemenin göz sağlığı için çok önemli olduğunu söylüyor . Bunun nedeni, sebzelerin lutein ve zeaksantin adı verilen karotenoidler içermesidir.

Vücut bu karotenoidleri, okuma ve araba kullanma için hayati önem taşıyan keskin merkezi görüşü sağlayan makulada (retinanın en hassas kısmı) biriktirir. Ancak vücut maküler karotenoidleri kendi başına yapamaz.

Dr Derbyshire, yapraklı sebzelerin yanı sıra domates, tatlı patates, brokoli, kabak ve portakal, biberin lutein ve zeaksantin sağladığını söylüyor.

Turunçgiller, brokoli ve brüksel lahanası

Dr Derbyshire, portakal ve brokoli yemenin yaşla birlikte göz sağlığını korumanın anahtarı olabileceğini söylüyor. Çünkü vücudun kolajen üretmesi ve sürdürmesi için gerekli olan C vitamini içerirler: “Kolajen, temel olarak gözleri korumaya yardımcı olduğu için gözler için gerçekten önemlidir. Yaşlandıkça kolajen seviyeleri düştüğünden, sağlıklı C vitamini seviyelerini korumak önemlidir"

Beslenme uzmanı ayrıca bu vitaminin ayrıca gözün arkasında bulunan retinanın bir parçası olan makulayı oksidatif hasardan koruduğunu da belirtti.

Dr Derbyshire, dolmalık biber, turunçgiller ve brokoli ve brüksel lahanası gibi yeşil sebzelerin hepsinin C vitamini içerdiğini söyledi.

Kırmızı et, süt ve bakliyat

Uzmanlar ayrıca çinko, bakır ve A vitamininin sağlıklı gözler için hayati önem taşıdığını söylüyor. Kabuklu deniz ürünleri, karaciğer ve kepekli tahıllar gibi deniz ürünleri yemek bakır sağlarken, kırmızı et, süt ürünleri ve bakliyat çinko içerir. A vitamini, insanların loş ışıkta görmelerine yardımcı olduğu bilinen tam yağlı süt, yumurta ve havuçta bulunur.

Dr Derbyshire şunları söyledi: “Çinko, gözlerde koruyucu bir pigment olan melanin üretmek için A vitamininin karaciğerden göze taşınmasından sorumludur. Ve hem bakır hem de çinko, retina işlevinde yer alıyor."

Melanin sadece cildinize ve saçınıza pigmentasyon sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gözlerinize de renk verir. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını emerek hücrelerinizi güneşin zararlarından koruyan bu maddedir. Kırmızı et ve deniz ürünleri de retinayı sağlıklı tutar ve bu da gördüklerinizi ışıktan görüntüye çevirmeye yardımcı olur.

Bitki bazlı yağlar, kabuklu yemişler ve tohumlar

Diyetinize fındık, tohum ve yağ eklemek, hastalıkları uzak tutmak için gözlerinize gerekli E vitamini desteğini verebilir.

Dr Derbyshire, "E Vitamini, göz hücrelerini oksidasyon ve hasardan korumaya yardımcı olan, yağda çözünen bir antioksidandır" diyor.

Ayçiçek yağı, ayçekirdeği, badem, yer fıstığı, ıspanak, kabak ve kırmızı dolmalık biberde bulunur.

Mantar, yoğurt ve mısır gevreği

B2 vitamini olarak da bilinen riboflavin, gözleri, sinir sistemini ve cildi sağlıklı tutmak için hayati önem taşır. Süt, yumurta, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar, mantar ve sade yoğurtta bulunan E vitamini gibi gözleri de hücrelerin zarar görmesine karşı koruyabilir.

Dr Derbyshire, "B2 vitamini, oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları da dahil olmak üzere çok sayıda biyokimyasal süreç için gereklidir, bu nedenle hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olur" diyor.

Ancak Dr Derbyshire, yetişkinlerin yalnızca üçte birinin günde beş meyve ve sebze yediği konusunda uyarıyor, bu da birçok insanın B2 vitamini de dahil olmak üzere gözlerimize yardımcı olabilecek temel beslenme alanlarında eksik olduğu anlamına geliyor.