Gül Masalı konusu ne? Oyuncuları kimler? Gül Masalı nerede çekiliyor? İnceleyelim...
Pastel Film imzalı, ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı, 19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarında 1.bölüm ile yayın hayatına başladı. Peki Gül Masalı konusu ne? Oyuncuları kimler? Gül Masalı nerede çekiliyor? İnceleyelim...
19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarında Gül Masalı isimli yeni dizi yayın hayatına başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor, senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Pastel Film imzalı, ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı ilk bölümü ile yoğun ilgi gördü. Peki Gül Masalı konusu ne? Oyuncuları kimler? Gül Masalı nerede çekiliyor? İnceleyelim..
GÜL MASALI DİZİSİ KÜNYE
Kanal: ATV
Yayın günü: Pazar
Dizinin özeti: Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Başrol oyuncuları: Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca
Yönetmen: Sadullah Şentürk
Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu
GÜL MASALI KONUSU NE?
Dram türündeki Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın öyküsünü konu alıyor.
GÜL MASALI OYUNCU KADROSU
- Erdem Kaynarca : Toprak Atabey
- Gülper Özdemir : Gonca Aydın
- Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin
- Zehra Yılmaz : Ece Kardaş
- Gülçin Hatıhan : Canan
- Arif Pişkin : Tahir
- Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma
- Fatma Tuğba Tutuğ
- Suat Sungur
- Sait Genay
- Yağmur Başkurt
- Serdem Paçal : Arzu
- Mehmet Şeker
- Bülent Düzgünoğlu : Halil
- Murat Ercanlı : Hidayet
- Turan Selçuk Yerlikaya
- Hazal Pekgöz : Gülümser
- Kaan Berk Gültekin : Mehmet
GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Pastel Film imzasıyla ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimleri iki şehir İstanbul ve Isparta'da devam ediyor.
GÜL MASALI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbul’da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca’nın, mirasa sahip olması için Isparta’ya gitmesi ve Fatma Ana’nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca’nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir’in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.
Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta’ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler’in oğlu Toprak Atabey’le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.