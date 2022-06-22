19 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarında Gül Masalı isimli yeni dizi yayın hayatına başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk oturuyor, senaryosunu ise Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Pastel Film imzalı, ATV ekranlarının yeni dizisi Gül Masalı ilk bölümü ile yoğun ilgi gördü. Peki Gül Masalı konusu ne? Oyuncuları kimler? Gül Masalı nerede çekiliyor? İnceleyelim..

GÜL MASALI DİZİSİ KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Pazar

Dizinin özeti: Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

GÜL MASALI KONUSU NE?

Dram türündeki Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın öyküsünü konu alıyor.

GÜL MASALI OYUNCU KADROSU

Erdem Kaynarca : Toprak Atabey

Gülper Özdemir : Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu : Arda Seçkin

Zehra Yılmaz : Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan : Canan

Arif Pişkin : Tahir

Ayşenil Şamlıoğlu : Fatma

Fatma Tuğba Tutuğ

Suat Sungur

Sait Genay

Yağmur Başkurt

Serdem Paçal : Arzu

Mehmet Şeker

Bülent Düzgünoğlu : Halil

Murat Ercanlı : Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz : Gülümser

Kaan Berk Gültekin : Mehmet

GÜL MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Pastel Film imzasıyla ekrana gelecek olan yeni dizinin çekimleri iki şehir İstanbul ve Isparta'da devam ediyor.

GÜL MASALI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul’da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca’nın, mirasa sahip olması için Isparta’ya gitmesi ve Fatma Ana’nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca’nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir’in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.

Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta’ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler’in oğlu Toprak Atabey’le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.