Gülcemal dizisi final mi yapıyor? Dizinin hayranlarına kötü haber

FOX Tv'nin dizisi Gülcemal her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal dizisi farklı konusuyla dikkat çekiyordu. Dizinin hayranlarına kötü haber geldi.

FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi final yapacak. Yeni sezon için çok sayıda dizi siparişi veren FOX‘un “Gülcemal” dizisinin devam edip etmeyeceği de merak konusuydu. MF Yapım’ın perşembe akşamları seyirciyle buluşan dizisi için karar verildi.

Murat Ünalmış ile Melis Sezen‘i buluşturan dizisi için final kararı verildi. Yusuf Pirhasan‘ın yönettiği dizi 10. bölümde ekrana veda edecek.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler.

Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir.