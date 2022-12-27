Güldür Güldür'ün yılbaşı konukları kim olacak? Duyuruldu

SHOW TV'de uzun yıllardır izleyici ile buluşan ‘Güldür Güldür Show’, yılbaşı özel bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek. ‘Güldür Güldür Show’a yılbaşı akşamı konuk olacak isimler de belli oldu. (Bu yazının ardından O Ses Türkiye Yılbaşı programına hangi ünlüler katılacak? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Güldür Güldür'ün yılbaşı konukları kim olacak?

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da yılbaşı akşamı ekrana gelecek isimler şöyle:

Sagopa Kajmer-Ramiz,

Levent Yüksel,

Aleyna Tilki,

Devrim Özkan,

Sadettin Teksoy

İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan





‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel tanıtımı