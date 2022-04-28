Gülümse Kaderine oyuncuları kimler? Konusu nedir? Yakından bakalım

FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine, 27 Nisan Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aytaç Çiçek’in yönetmen koltuğunda oturduğu senaryosu ise Burcu Över’in kaleminden çıktığı Kaderine Gülümse Avşar Film imzası taşıyor. Gülümse Kaderine dizisi oyuncuları kimler? Konusu nedir? Yakından bakalım

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KÜNYE

Kanal: FOX

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti: Bursa'da bir yetiştirme yurdunda büyüyen Eda ve Yaren adlı iki genç kızın hayat hikayesini konu ediniyor.

Başrol oyuncuları: Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ KONUSU

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI

Mine Tugay,

Burak Sergen,

Sude Zülal Güler,

Bahar Şahin,

Doğan Bayraktar,

Yalçın Hafızoğlu,

Erkan Meriç,

Aslı Sümen,

Ertuğrul Postoğlu,

Ahu Sungur,

Müge Su Şahin,

Sevinç Kumaş,

Nazan Diper,

Aslı Samat,

Ülkü Hilal Çiftçi,

Bade Arazlı

Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni dizisi Gülümse Kaderine'nin çekim yerleri izleyenlerin aramalarına konu oldu. Dizinin İstanbul ve Bursa'da çeşitli semtlerde çekildiği biliniyor.

GÜLÜMSE KADERİNE FRAGMAN