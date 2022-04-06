TV8’in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk bugün izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturmaktadır. Dizide İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Dram türünde piyasaya sunulan dizinin senaryosu ise, Makbule Kosif'e ait. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KÜNYE

Kanal: TV8

Yayın günü: Çarşamba

Dizinin özeti: “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinde anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serilecek.

Başrol oyuncuları: İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk , , Selin Yeninci ve Olgun Toker

Yönetmen: Müge Uğurlar

Senaryo: Makbule Kosif

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU

Dizide üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCU KADROSU

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolleri İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşacak. İlgiyle takip edilen dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturmakta.

Dizide rol alan isimler şöyle:

İrem Helvacıoğlu,

Engin Öztürk,

Selin Yeninci

Olgun Toker

Ahmet Varlı,

Sacide Taşaner,

Demet Gül,

Selim Erdoğan,

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FRAGMANI