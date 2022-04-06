Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
NTC Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif'in yazdığı TV8’in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
TV8’in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk bugün izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturmaktadır. Dizide İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Dram türünde piyasaya sunulan dizinin senaryosu ise, Makbule Kosif'e ait. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KÜNYE
Kanal: TV8
Yayın günü: Çarşamba
Dizinin özeti: “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizisinde anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serilecek.
Başrol oyuncuları: İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk , , Selin Yeninci ve Olgun Toker
Yönetmen: Müge Uğurlar
Senaryo: Makbule Kosif
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK KONUSU
Dizide üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırdığı “Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCU KADROSU
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrolleri İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Selin Yeninci ve Olgun Toker paylaşacak. İlgiyle takip edilen dizinin senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz kaleme alırken, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar oturmakta.
Dizide rol alan isimler şöyle:
- İrem Helvacıoğlu,
- Engin Öztürk,
- Selin Yeninci
- Olgun Toker
- Ahmet Varlı,
- Sacide Taşaner,
- Demet Gül,
- Selim Erdoğan,
- Birgül Ulusoy
- Mine Kılıç.
ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FRAGMANI