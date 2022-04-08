Kasaba Doktoru dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?

Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği TRT 1 dizisi ‘Kasaba Doktoru’, bugün izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Bu hastanede bir tek kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız!' sloganıyla tanıtımı yapılan Kasaba Doktoru'nun fragmanı da büyük ilgi topladı. Peki Kasaba Doktoru dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Hangi diziden uyarlandı? Yakından bakalım:

KASABA DOKTORU DİZİSİ KÜNYE

Kanal: TRT1

Yayın günü: Cuma

Dizinin özeti: Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Başrol oyuncuları: Ozan Akbaba, Vildan Atasever, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı

Yönetmen: Arda Sarıgün

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Peki Kasaba Doktoru dizisi konusu nedir? Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği yapımda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever rol alıyor.

Ozan Akbaba (Doktor Ali)

Hazal Subaşı (Doktor Leyla)

Deniz Can Aktaş (Doktor Ömer)

Vildan Atasever (Mine)

Sinan Albayrak (Yalçın)

Özgün Karaman (Bora)

Barış Yıldız (Turgut)

Sinan Demirer (İhsan)

KASABA DOKTORU UYARLAMA MI?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kasaba Doktoru dizisinin Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu olduğu bilgisi elde edildi.

KASABA DOKTORU FRAGMANI