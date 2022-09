Güneşin son perdesi: 5 moda markasıyla plaj modasını konuştuk

Markanızın hikayesi nasıl başladı?

Tullaa, ‘özümüzde paylaşmak var’ mottosundan yola çıktı. Tülay Arslan’ın yolunun kesiştiği el işleriyle ilgilenen kadınlarla beraber yolculuğuna başlayan bir girişim. Hassas eller, tutkulu fikir ve mükemmel işçilik her bir çantanın ruhunu yarattı. Beliz Fırtına, 2013’te projeyi kurumsal bir yapıya doğru yönlendirdi. Ayşenur Çavdar ise yaratıcı yönetmen olarak markanın tasarım ekibine 2020’de dahil oldu; sürdürülebilir tasarım ve etik üretim fikrini geliştirdi. Markamız çağdaş tasarım anlayışıyla, etik üretimi bir araya getiriyor.

Markanızla ilgili en büyük hayaliniz nedir?

Tasarımlarımızda markanın yıllar içinde kazandığı değerleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Sürdürülebilir tasarım ve etik üretimle doğaya saygılı çantaların, sektörde gelişmekte olan bilinci yükseltmesi ise gerçekleşmekte olan hayalimiz.

Plaj modasına yön verebilecek, ruhu olduğunu düşündüğümüz ürünler tasarlıyorsunuz. Tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz?

Ekip olarak tasarım sürecinde dişil gücün doğal dengedeki yapıcı rolünden ilham alıyoruz. Üretim sürecindeki ilhamımız ise el işleriyle kendini meşgul eden Türk kadının özgün örgü tekniklerinden geliyor. Süreçten ilham alan tasarım ekibimizi dönüştürücü olarak tanımlıyoruz. Tasarımlarımızda kullandığımız yumuşak, el örgüsüne uygun, amorf, feminen hatlar kadınlara bir iltifattır. Maskülen tavırlı, çağdaş kadının stilini dengeleyen, el emeği feminen çantalar tasarlıyoruz.

Sizin alanınızda, bu yaza damga vuran trendler neler?

Sürdürülebilirlik, bir trend olarak gündemde. Bu yüzden de sektörün öncü markaları hasır hammaddesine koleksiyonlarında sıkça yer vermeye başladı. Bugün trend olarak karşımıza çıkan kağıt ip ham maddesiyle tanışmamız etik üretim ve sürdürülebilir tasarımın ihtiyacı olan ham madde arayışıyla başladı. Bu sezon, doğal malzemeyle uyumlu olarak güncel bir tasarım diline sahip çantalar; Tullaa’nın oturmuş çizgisini geliştiren ve öven bir koleksiyonla sunuluyor.

Sizce en iyi plaj görünümü nasıl yakalanır?

Bizim için plaj stili doğallık ve sıcaklık kodları etrafında şekillenmeli. Bu fikirden yola çıkarak çabasız giyilen, el işi çantalarımız, modern tasarım çizgisiyle zamansız. Bu yolla sürdürülebilir ve konforlu bir stile işaret ediyor.

Tasarımlarınızda ‘olmazsa olmaz’ dediğiniz bir özellik var mı?

Sürdürülebilirlik. Küresel ekolojik meselelere farkındalıkla atıksız üretim yapıyoruz. Bununla beraber atölyemizin sahip çıktığı bir başka değer ise geri dönüşüm. Kontrollü kanallarla yapılan üretimle mümkün olan bu dönüşümler, sürecimizin doğal bir parçası. El yapımı her bir çantanın bağımsız bir süreci var. Elden ele fark eden örgü ve dikiş, her bir çantanın sürecinin takibinde çok dikkatli ve özenli olmayı gerektiriyor. Tasarlanan ilk imge, üretim aşamasında gelişiyor ve el örgü teknikleriyle bir doku, ten sahibi oluyor. Her bir çanta bu benzersiz süreçten geçiyor. Sonuç olarak tasarımlarımızda yansıtmak istediğimiz en önemli özellik her bir çantanın tasarım ve üretim sürecindeki denge, sahip olduğu eşsiz ruh.

Markanızı üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız?

Doğal, zamansız, sürdürülebilir.

Bir ‘Tullaa kadını’ sizce nasıl olmalı?

Hayal ettiğimizde; bejden kahveye, siyahtan beyaza geçiş renklerinden oluşan bir palet gözümüzde canlanıyor. Düz tabanlı maskülen şehir ayakkabıları veya minimal, ufak topuklu, modern sandaletlerle stilinin vazgeçilmez parçası Tullaa çantasını takıyor. Aksesuar kullanımında sofistike bir zevke sahip. Çabasız giyilen klasik parçalardan oluşan dengeli stilini bir başka çantamızla imzalıyor.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Tasarımlarımız, uzun yıllardır Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da kilit lokasyonlarda yer alan prestijli mağaza ve online satış kanallarında alıcısıyla buluşuyor.