Güzel Günler dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu

Show TV,Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den sonra bir dizisini daha bitirme kararı aldı. Başrollerinde Binnur Kaya ve Ecem Erkek'in olduğu Güzel Günler dizisi için final kararı alındı.

26. bölümde final yapacak

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; TMC Film’in imza attığı Binnur Kaya (Kıymet), Ecem Erkek (Füsun), Leyla Tanlar (Selma), Zeynep Çamcı(Altan), Olgun Toker (Atakan), Burak Dakak (Mihran), Yıldıray Şahinler (Hakim) ve Seray Gözler gibi değerli isimleri buluşturan dizi 26. bölümde final yapacak.

Öte yandan Seray Gözler’in 23. bölümde veda edeceği “Güzel Günler” diziden “Aleyna”ya hayat veren Tuğçe Özbey de 22. bölümde ayrılacak.