Halsey’in İstanbul konseri bir hafta ertelendi

erçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Amerikalı şarkıcı Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacaktı. Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre konser ertelendi. "Without Me”, “Colors”, “Graveyard” gibi şarkılarla tanınan yıldız, Türkiye’deki dinleyicileriyle 28 Ağustos’ta aynı yerde buluşacak.

"7 GÜN ERTELENDİ"

Organizasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Lojistik kaynaklı nedenlerle konserimiz 7 gün ertelendi. Halsey, 'For My Last Trick' turnesiyle 28 Ağustos 2025’te İstanbul’da sahne alacak."

Halsey ve ekibi, turnesinin tüm prodüksiyonunu ABD’den İstanbul’a taşıyor. Bu özel gece, Avrupa’daki tek gösteri olma özelliğini taşıyor. Satın alınan tüm biletlerin yeni tarih için geçerli olduğu duyuruldu.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Çiftin Ender Ridley adında bir oğlu var.