Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Baba dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?
Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Baba dizisi Show TV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak. Peki Baba dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Baba dizisinin konusu, künyesi ve oyuncularına yakından bakalım:
Yeni bir dizi daha Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgileri üzerine çeken Baba dizisinin başrolünde Haluk Bilginer yer alıyor. Peki Baba dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Baba dizisinin konusu, künyesi ve oyuncularına yakından bakalım:
YALNIZ KURT DİZİSİ KÜNYE
Kanal: Show
Yayın günü: Salı
Dizinin özeti: Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alıyor.
Başrol oyuncuları: Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu
Yönetmen: Çağrı Bayrak
Senaryo: Gökhan Horzum ve Ekin Atalar
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Peki Baba dizisinin konusu nedir? Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamıyla değiştirecektir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.
BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
- Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)
- Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı
- Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam
- Taner Rumeli – Servet Saruhanlı
- Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı
BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İlk bölümüyle ekrana gelecek olan Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Baba dizisinin sahnelerinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı adıyla geçmektedir.
BABA DİZİSİ FRAGMANI