Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Baba dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?

Yeni bir dizi daha Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgileri üzerine çeken Baba dizisinin başrolünde Haluk Bilginer yer alıyor. Peki Baba dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Baba dizisinin konusu, künyesi ve oyuncularına yakından bakalım:

YALNIZ KURT DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: Salı

Dizinin özeti: Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu

Yönetmen: Çağrı Bayrak

Senaryo: Gökhan Horzum ve Ekin Atalar

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Peki Baba dizisinin konusu nedir? Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olacaktır. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamıyla değiştirecektir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalacaktır.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer- Emir Saruhanlı

Tolga Sarıtaş – Kadir Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan (Saruhanlı)

Damlasu İkizoğlu – Kübra Saruhanlı

Hakan Kurtaş – İlhan Karaçam

Taner Rumeli – Servet Saruhanlı

Ayda Aksel – Fazilet Satuhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat – Şahika Saruhanlı

BABA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümüyle ekrana gelecek olan Baba dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Baba dizisinin sahnelerinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin tanıtım fragmanında yer alan konak, Reşatpaşa Konağı adıyla geçmektedir.

BABA DİZİSİ FRAGMANI