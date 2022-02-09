beIN CONNECT’in yeni dizisi "Nasıl Fenomen Oldum"un afişi yayınlandı

Başrolünde Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı, çok yakında dijital içerik platformu beIN CONNECT’te izleyicilerle buluşacak olan “Nasıl Fenomen Oldum”un afişi yayınlandı.

beIN CONNECT’in yeni dizisi

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN’ın üstlendiği “Nasıl Fenomen Oldum”un başrolü Nilperi Şahinkaya, dizinin afişi için Red Beard by Tanju Babacan 2022 Madam Minimal koleksiyonundan giydiği özel kostümle, Yiğit Eken’in objektifine poz verdi.

"NASIL FENOMEN OLDUM" DİZİSİNİN KONUSU 

Nasıl Fenomen Oldum, sosyal medya fenomeni olan Ala adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. 

"NASIL FENOMEN OLDUM" OYUNCU KADROSU 

Yeni yılın iddialı projelerinden olan “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dijital dizinin başrol oyuncusu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya fenomeni “Ala” karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu da yer alıyor.

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