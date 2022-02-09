Oğlum dizisi yayın hayatına başlıyor! Oğlum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Oğlum dizisi bugün izleyici ile buluşuyor. Peki Oğlum dizisi konusu nedir? Dizinin kadrosunda kimler var? İşte Oğlum dizisi künyesi...
Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen ilk teaser’ıyla çok konuşulan Ay Yapım’ın yeni projesi 'Oğlum' bugün saat 20.00'de 1. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet Katıksız’ın proje ve senaryo tasarımını, Hürer Ebeoğlu ile Sevgi Yılmaz’ın senaristliğini, Gökçen Usta’nın ise yönetmenliğini üstlendiği Oğlum dizisi konusu nedir? Dizinin kadrosunda kimler var? İşte Oğlum dizisi künyesi...
OĞLUM DİZİSİ KÜNYE
Kanal: Show
Yayın günü: Çarşamba
Dizinin özeti: Son yıllarda kadına şiddet kadar önemli bir konu olan ebeveyn ve evlat ilişkisinin de etkili bir dille sorgulandığı dizide Efe, maddi durumu iyi olan ailesinden yeterince ilgi görmeyen ve yaşadığı duygusal açlığı bilgisayar oyunları ve çizdiği resimlerle kapatmaya çalışan bir çocuk rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Başrol oyuncuları: Metehan Parıltı, Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Kubilay Aka
Yönetmen: Gökçen Usta
Senaryo: Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz
OĞLUM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Peki Oğlum dizisi konusu nedir? Son yıllarda artan kadına şiddet haberlerinin ardından ebeveyn ve evlat ilişkilerine ışık tutacak bir konuyla izleyici karşısına çıkacak olan dizide, Efe isimli çocuğun, maddi durumu iyi olan ailesi tarafından yeterince ilgi görmemesi ve yaşadığı bu duygusal açıklığı bilgisayar oyunlarla ya da çizdiği resimlerle kapatmaya çalışması işlenecek. Efe’nin tesadüfen karşılaştığı İlyas ve Melike’nin oğlu Kaan’ın yaşamış olduğu korkunç bir olay yaşamasıyla başlıyor.
OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
- Canan Ergüder - Demet
- Songül Öden - Zeynep
- Feyyaz Duman - Tuğrul
- Timur Acar - İlyas
- Serhat Teoman - Sedat
- Kubilay Aka - Bulut
- Nihal Yalçın - Melike
- Tuğçe Açıkgöz - Sedef
- Metehan Parıltı - Efe
- Emir Kaan Özkan - Kaan
- Ali Seçkiner Alıcı
OĞLUM DİZİSİ FRAGMANI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Show TV’de yayınlanacak olan dizi, tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
"Kimdir o zaman suçlu?"#Oğlum'un ilk bölüm fragmanı yayında! @oglumtvdizi yakında Show TV'de. @ayyapim pic.twitter.com/oWcXRoW4Ls— Show TV (@ShowTV) January 23, 2022
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