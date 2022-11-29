Hayat Bugün dizisi için final iddiası

Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer aldığı “Hayat Bugün” dizisi Çarşamba akşamları Show TV ekranlarında yayınlanıyor. New Amsterdam uyarlaması olan “Hayat Bugün” dizisinin ekrana veda edeceği iddia edildi.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ İÇİN FİNAL İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklentinin altındaki reytingler nedeniyle bir dizinin daha final yapmasına karar verildi. İddiaya göre Volkan Kocatürk’ün yönettiği Ayça Üzüm ve Cansu Çoban’ın ise yazdığı dizi 9. bölümünde final yapıyor. Dizide Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyordu.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU

New Amsterdam dizisinden uyarlanan ‘Hayat Bugün' dizisinde, Hisarönü Hastanesi'nde yaşanan insan hikayeleri anlatılıyor. Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist başhekim hastanenin hikayesini yeniden yazabilecek midir? Barış hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir mücadeleye girişecektir.