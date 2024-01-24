Hayatta bizi mutsuz eden 10 gereksiz alışkanlık

Güne son derece olumlu bir notla başlayabilir, harekete geçmeye hazır olabiliriz ancak gün içinde ruh halimizin düştüğünü hissedebiliriz. Bunların bir kısmı doğal olsa da bizi mutsuz eden bazı alışkanlıkların olması da mümkündür. Aşırı düşünmek, strese girmek, beklenti içinde olmak, kendimizi sürekli başkalarıyla karşılaştırmak gibi şeyler bizi mutsuz eden alışkanlıklardan sadece birkaçıdır. Farkında bile olmayabiliriz ama bu alışkanlıkları günümüzden uzaklaştırabilirsek kendimizi daha neşeli bulabiliriz.

Psikolog Anisha Jhunjhunwala, günlerinizi nasıl daha neşeli hale getireceğinizi merak ediyorsanız, sizi mutsuz eden nedenleri tanımlayın ve bunların yerine sizi daha mutlu eden şeyleri koymanızı öneriyor.

BİZİ MUTSUZ EDEN 10 ALIŞKANLIK

1. Aşırı düşünmek

Fazla düşünmek bizi mutsuz eden en büyük alışkanlıklardan biridir. "Sorun odaklı bir zihniyete sahip olduğumuzda, eylemlerimizi sürekli olarak yeniden düşünürüz. Olumsuz düşüncelere odaklanırız ve durumları aşırı analiz etmek, beklenti ve endişe içinde yaşamamıza yol açabilir. Sorun odaklı bakış açısından çözüm odaklı bakış açısına geçişi durdurmak için" diyor Junjunwala. Örneğin, işin son teslim tarihi konusunda stres yapıyorsanız, potansiyel sorunlara odaklanmak yerine görevleri yönetilebilir adımlara ayırın ve her birini verimli bir şekilde tamamlamaya odaklanın.

2. Küçük durumlar üzerinde strese girmek

Bizi mutsuz eden bir diğer alışkanlık ise strestir. Küçük durumlar üzerindeki stres, farklı konuların önemini ayırt etme bilgeliğini geliştirerek hafifletilebilir. "Sınırları belirlemek ve hangi kişilerin ve durumların refahımızı etkilemesine izin vermemiz gerektiğini anlamak çok önemlidir. Bir arkadaşınızın yorumunun ruh halinizi etkilediği bir örneği düşünün" diyor Jhunjhunwala. Dahili diyaloğa katılmak, görüşlerinin öneminin belirlenmesine yardımcı olur. Dışarıdan gelen sözlerin ne kadar etkili olması gerektiğine dair bir sınır koyarak duygusal dengeyi korursunuz.

3. Kin tutmak

Geçmişteki şikayetlere takılıp kalmak, şimdiki zamanda yaşama yeteneğini sınırlayarak geçmiş olaylar üzerinde sürekli düşünmeyi teşvik eder. "Geçmişteki bir anlaşmazlık nedeniyle bir arkadaşınıza kin beslediğinizi hayal edin. Etkiyi düşünerek, kendinizi zihinsel yükten kurtararak bırakmaya karar verirsiniz. Bu affetme eylemi daha olumlu ve tatmin edici bir şimdiki zaman için alan yaratıyor" diye açıklıyor Jhunjhunwala.

4. Erteleme

Erteleme bizi mutsuz eden alışkanlıklardan biridir. Görevlerdeki gecikmelerin genellikle zevk almama veya algılanan zorluk gibi temel nedenleri vardır. Ertelemenin temel nedenini anlamak çok önemlidir. "Zorlu bir projeyi ertelediğiniz bir senaryoyu düşünün. Zorluğu belirlemek, yardım istemek veya görevi daha küçük adımlara bölerek işi daha yönetilebilir hale getirmek ve ertelemeyi kolaylaştırmak" diyor Jhunjhunwala.

5. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak

Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmak, kişinin kendi yolu yerine diğer arabalara odaklanıp araba kullanmasına benzer şekilde, dikkati kişisel gelişimden uzaklaştırır. "Hepimiz sosyal medyada gezindiğimiz ve kendimizi yetersiz hissettiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Odağınızı içe kaydırdığınızda kendi başarılarınızı kutlarsınız" diyor Jhunjhunwala. Benzersiz yolculuğunuza odaklanarak, dış karşılaştırmaların dikkat dağıtıcı unsurlarıyla gereksiz çarpışmalardan kaçınır ve memnuniyet duygusunu geliştirirsiniz.

6. Çok çabuk pes etmek

Sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak bilinçli bir çaba ve kişisel refaha bağlılık gerektirir. "Hayatımızda mutsuzluğa neyin yol açtığına ve bunu nasıl değiştirebileceğimize odaklanmalıyız. Olumlu uygulamaları günlük yaşamlarımıza dahil ederek kalıcı memnuniyet ve mutluluk için bir temel oluşturabiliriz" diyor Jhunjhunwala.

7. Kendimizi tanımaya odaklanmamak

Günlük rutinlerimizin koşuşturması içinde, elimizdeki işlerin içinde kaybolmak ve iç benliğimizle olan bağımızı kaybetmek kolaydır. Jhunjhunwala, "Bu kopukluk, düşüncelerimizi ve duygularımızı anlamada zorluklara yol açabilir, bu da potansiyel olarak mutsuzluk duygularına ve sağlıksız alışkanlıkların gelişmesine yol açabilir" diyor.

8. Yeterince uyumamak

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından yayınlanan bir makale, uykunun sağlığımızı nasıl etkilediğine odaklanıyor. Uykunun beynimizi rahatlatmaya ve ertesi güne hazırlanmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle çocuklarda ve gençlerde uyku eksikliği ruh halinde değişimlere ve dürtüselliğe yol açabilir. Uyku eksikliği de depresyona yol açabilir.

9. Yeterince minnettar olmamak

Montana Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, insanların düşünceleri ve sözleriyle daha fazla minnettar olduklarında, bunu yapmayanlara göre daha mutlu olduklarını ortaya koyuyor. İnsanlar ayrıca kendileri hakkında daha olumlu hissediyorlar.

10. Kendimizi olumsuzluklara maruz bırakmak

Wiley British Journal of Psychology'de yayınlanan bir çalışma, çevremizdeki dünya hakkındaki olumsuz bilgilerin ruh halimizi ve mutluluk seviyemizi etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, olumsuz bilgi ve haberleri uzak tutarak pozitifliğinizi yüksek tutmaya çalışın.