Her gün bir avuç ceviz tüketmenin vücut sağlığına faydaları!

Severek tükettiğimiz bir kuru yemiş olan ceviz sağlık için çok faydalı. Öte yandan, Omega-3 eksikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir sorun. Özellikle şehirlerdeki yoğun yaşam ve işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme programları düşünüldüğünde Omega-3 tüketimimizde bir eksiklik olduğu söylenebilir. California Walnut Commission, Omega-3'ün faydalarına dair farkındalığı artırmak ve cevizin ne denli seçkin bir bitki bazlı Omega-3 ALA (alfa-linolenik asit) kaynağı olduğunu vurgulamak için “3'ün Gücü” küresel tanıtım kampanyasını duyurdu.

Kampanya, dünyanın dört bir yanındaki insanların günlük yemeklerine ve atıştırmalıklarına bir avuç ceviz eklemesini kolaylaştırıyor. Mart ayı boyunca, küresel kampanya birden fazla kıtada aynı anda sürdürülecek ve perakende promosyonları, reklamları, yemek tariflerini, videoları ve daha fazlasını içerecek - böylece tüketiciler çok kültürlü yemek deneyimini evlerinde kolayca yaşayabilecekler.

California Walnut Commission Uluslararası Pazarlama Direktörü Pam Graviet, “Geçtiğimiz iki yılda Power of 3 kampanyasıyla inanılmaz bir başarı elde ettik ve bu kampanyayı 2022'de de başlatmak için heyecan duyuyoruz” dedi. Graviet, sözlerine şöyle devam etti: "Daha fazla insanın bitki bazlı yeme alışkanlığını benimsemesiyle cevizlerin, bireylerin kişisel hedeflerine ulaşmada nasıl yardımcı olabileceğini paylaşmanın harika bir yolu oldu. Ceviz sevenlerin kişisel deneyimlerini nasıl paylaştığını görmek her zaman heyecan verici.”

Tüketiciler, #3’üngücü hashtag'ini kullanarak sosyal medyada, her seferinde bir avuç ceviz ile sağlıkları için nasıl daha fazla çaba gösterdiklerini paylaşabilecekler.

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