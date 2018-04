Alaçatı Uçurtma Festivali başlıyor!

“Fly Me Kite Fest” Alaçatı Uçurtma Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl 3.sü “deniz” temasıyla düzenlenen festival, 17-19 Mayıs 2014 tarihlerinde dünyaca ünlü uçurtmacıları ve tüm uçurtma meraklılarını ağırlayacak. Gökyüzü rengarenk şölen görüntüsüne kavuşacak. 3. yılında şimdiden dünyanın en önemli açıkhava festivalleri arasında yerini alan Fly Me Alaçatı Kite Festivali, bu yıl 17-19 Mayıs tarihlerinde İzmir Alaçatı, Sörf Yolu – Azmak Mevkii’nde düzenlenecek. Dünyaca ünlü uçurtmacıların katılacağı, gökyüzünün adeta resim gibi boyanacağı festivalde dev, birbirinden farklı uçurtmalar gökyüzünde dans edecek, her yaştan katılımcı, izleyiciyle baharın en renkli festivali gerçekleşecek. Fly Me Alaçatı Kite Festivali’nde uçurtmalar gökyüzünde süzülürken, dileyen tüm uçurtmaseverin katılımı mümkün olacak. Nefes kesici etkinlikte özel showlar izlenebilecek ve dileyenlerin coşkuya katılmaları için uçurtma workshopları düzenlenecek. Gün boyu yapılacak müzik yayını ve canlı performanslar etkinliğe ayrı bir dinamizm katarken, Alaçatılı kadınların hazırlayacağı lezzetli yiyecekler de gün boyu festival alanında satışa sunulacak. Böylelikle görsel, işitsel şölen Alaçatı lezzetleriyle tamamlanacak. Bu özel festivalin teması bu yıl “deniz” olarak belirlendi. Özellikle İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği festivalde gökyüzü renkli bir denize dönüşecek. Gorbon Sports Management tarafından, Sedirli Ev Oteli ve Türkiye’de uçurtma hobisinin gelişimine destek sağlayan Martı Uçurtma Kulübü’nün ve Çeşme Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Fly Me Alaçatı Kite Festivali ile, çocukluğunuza çocuklarınızla geri dönecek, özgürlüğe, belki unuttuğunuz hayallerinize tekrar kavuşacak, eğlence dolu günler, saatler yaşayacaksınız.