Astroloji eğitimi

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Arap Astrolojisi'ne Giriş ve Sabit Yıldızlar Eğitimi astroloji meraklılarını bekliyor!

Haftalık burç yorumlarıyla elele.com.tr okurlarıyla buluşan Nesrin Özturna, Arap Astrolojisi'ne Giriş ve Sabit Yıldızlar Eğitimi'yle Bilgi Paylaşım'da. Temel astroloji bilgilerinin yanı sıra en eski astrolojik hesaplamalardan biri olan Arap noktalarının nasıl kullanıldığı ve yıldızname hesaplama da eğitim içeriğinde.

3'er saatlik 6 dersten oluşan eğitimin tarihleri şöyle:

1. ders 25 Ağustos Salı saat: 19.00 - 22.00

2. ders 27 Ağustos Perşembe saat: 19.00 - 22.00

3. ders 01 Eylül Salı saat: 19.00 - 22.00

4. ders 03 Eylül Perşembe saat: 19.00 - 22.00

5. ders 08 Eylül Salı saat: 19.00 - 22.00

6. ders 10 Eylül Perşembe saat: 19.00 - 22.00



Bilgi için: 0212 245 29 42 / 0532 612 85 17