Bu oyunlarla yılbaşı eğlencenizi katlayacaksınız!

Hasbro’nun kutu oyunları ile bu yılbaşında % 100 eğlence, %25’e varan indirimle!

Yılbaşı gecesinin en eğlenceli partisi için, dünyanın en sevilen kutu oyunlarını, sevdiklerinizi, bolca yiyecek ve içeceği bir araya toplayın, partiyi başlatın!



Her zaman ev partilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasbro’nun kutu oyunları, bu sene de yılbaşını evde geçirmek isteyenlerin eğlencesine eğlence katacak.

Hasbro, yılbaşı eğlencesini daha da artıracak 10 kutu oyununu yılbaşına özel %25’e varan indirim ile meraklılarıyla buluşturuyor. Yılbaşı eğlencenizi katlayacak Monopoly Milyoner, Tabu XL, Jenga Boom, Monopoly Elektronik Bankacılık, Tabu Jr., Cranium, Trivial Pursuit, Draw Something, Game of Life Klasik, Çılgın Çubuklar’a 31 Aralık’a kadar indirimli fiyatlarla sahip olacaksınız.



Hasbro’nun kutu oyunları ailenizle, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle unutulmaz bir yılbaşı gecesi geçirmeniz için sizleri mağazalarda bekliyor!



KAMPANYADA YER ALAN OYUNLAR

Monopoly Elektronik Bankacılık: Zamane gençleri artık kağıt paraya itibar etmiyor, banka kartı kullanıyor. Zaten emlak krallarına da çantalar dolusu para taşımak yerine banka kartı ile ödeme yapmak yakışır. Resimli semtleri, elektronik banka ünitesi ile zamane oyuncularına zamane Monopoly’si!

Monopoly Milyoner: Milyoner olma rüyası Monopoly Milyoner ile gerçek oluyor. Sıra dışı oyun alanı ve paralarıyla, 1 milyona ilk ulaşan kazanıyor. Ayrıca siz zenginleştikçe, piyonlarınız da daha lüks oluyor.

Tabu XL: Tabu XL’da tam 4 farklı anlatım şekli var! Klasik Tabu, çizim ve maksimum 15 kelime ile en çok kelimeyi anlatmanın yanı sıra, Tabu XL’ın yıldızı kukla. Tabu XL oynayıcıları, kuklayı şekilden şekilde sokarak eğlencelerini daha da katlıyorlar.

Tabu Jr.: Aman dikkat! O kelime yasak! Yasaklarla uğraşmaya bayılan çocuklara için, Tabu Junior. Yasak kelimeyi kullanmadan en çok kelimeyi arkadaşına anlatan takım oyunu kazanıyor.

Cranium: Ödüllü kutu oyunu Cranium, sizi sıra dışı bir eğlenceye davet ediyor! Bu oyunda bazen sahnenin yıldızı, bazen kelimelerin efendisi bazen de şaheserler yaratan bir sanatçı olacaksınız! İster çiziktirin, ister sahnede rol yapın, ister bilgi hazinenizi ortaya saçın!

Trivial Pursuit: Dünyanın en sevilen genel kültür oyunu! Coğrafyadan edebiyata, spordan tarihe farklı kategorilerden binlerce soruyla en bilgili çıksın ortaya! Soruları bilseniz de bilmeseniz de çok eğleneceksiniz!

Draw Something: Bu oyunu kazanmak için iyi bir çizer olmanıza gerek yok! Bir oyuncu kelimeyi çizerek anlatıyor, diğer tüm oyuncular da bu kelimeyi bilmeye çalışıyor. İnsanların çizerken kendilerinden kattıkları yaratıcılık, oyunu eğlenceli hale getiriyor. “Ben çöp adam bile çizemem” diyenler herkesten çok eğleniyor.

Jenga Boom: Jenga heyecanına bir de zaman ayarı eklendi. Klasik Jenga gibi sırasıyla oyunu oynamanın yanı sıra, fünyenin patlayıp kuleyi yıkmaması için zamana karşı da yarışıyorsunuz.

Game of Life Klasik: Game of Life ile istediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. İster iş hayatına atılın, ister üniversiteye gidin ama hayatın dolambaçlı yollarında yönünüzü siz belirleyin.

Çılgın Çubuklar: Çılgın çubukları teker teker çekerken, dikkatli olan ve en az misketi düşüren oyunu kazanıyor; çocuklar hem eğleniyor hem de el becerileri gelişiyor.