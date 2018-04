C Grubu'ndan sergi

C Grubu (Cadde Grubu) sergisi, 9-20 Mart tarihleri arasında Karaköy Mimarlar Odası Sanat Galerisi'nde...

C Grubu, 90'lı yıllardan bu yana tüm atölye üyelerinin özgün resim serüvenlerinin peşinde olduğu ve farklı resimsel anlatım biçimlerinin şekillendirdiği çalışmalarını 9-20 Mart arasında Karaköy Mimarlar Odası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Genellikle büyük ebatlar kullanan C grubu, akademi eğitimi dışında da Türk resim sanatına katkıda bulunabileceğinin iddiasını taşıyor. Universal bilgilenmenin ışığında güncel sanat anlayışlarının getirdiği yenilikleri de yadsımayan C Grubu, sergide yaklşık 40 resmini bizimle paylaşıyor.