Çocuklar için sanat atölyeleri

İstanbul Modern, 7-12 yaş grubundaki çocukları için "Yaz Sanat Atölyeleri" düzenleyecek.

Çocukların resim, heykel, yerleştirme, tasarım, mimari gibi disiplinleri içeren uygulamalar yapabilecekleri atölyeler, 30 Haziran-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Her gün farklı bir etkinliğin düzenleneceği atölyelerde yaz tatilinde çocuklar için sabah ve öğleden sonraları 2 program seçeneği sunulacak.



Hafta içi her gün 09.30-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek sabah atölyelerinde, pazartesi günleri "Kuş Evi", salı günleri "Karton Kuklalar", çarşamba günleri "Dünyanın Yedi Harikasından Biri", perşembe günleri "Kesme Şeker Atölyesi" ve cuma günleri "Takı Tasarımı" başlıklı programlar düzenlenecek.



Çocuklar bu atölye çalışmalarında kuşlar için evler hazırlayacak, dünyanın önemli mimari ve sanat yapıtlarından yola çıkarak çamurdan yerleştirmeler, kesme şekerlerden renkli heykeller yapacak.



Hafta içi her gün 13.30-15.00 saatlerindeki atölyelerde ise pazartesi günleri "Kostüm Tasarımı", salı günleri "Renkli Motifler", çarşamba günleri "Müzik Kutusu", perşembe günleri "Doğal Yaşamın Renkleri", cuma günleri "Köpük Kent" başlıklı programlar gerçekleştirilecek.