Forró ile tanışmanın tam zamanı!

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Camila Alves 23-24 Mayıs’ta iki günlük bir workshop için İstanbul’da olacak.

Brezilya’nın en ateşli dansı Forró ile tanışmanın tam zamanı! Dans etmeye küçük yaşlarda başlayarak uluslararası camiada adını duyurmuş, Camila Alves 23-24 Mayıs’ta Forró’ya doyacağımız iki günlük bir workshop için İstanbul’da olacak. 23 ve 24 Mayıs’ta Cihangir Depo Dans’ta tüm gün yapılacak atölye çalışmalarından sonra 24 Mayıs Pazar akşamı da Leyla Cihangir’de verilecek bir parti ile program son bulacak. Etkinlikler, her seviyeden kadın ve erkek katılımcılara açık.