Arnavutköy Artgallery’de gizemli kentlere yolculuk...





Her gün tanık olduğunuz kentte gizemli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Ressam Evren Karayel Gökkaya Raffaello’dan Tiziano’ya; Çallı’dan Bedri Rahmi’ye onlarca büyük ustanın yapıtlarına yön veren Urbino ve İstanbul’un gizemini; hiç yanından ayırmadığı fotoğraf makinesi ve desen defteri ile görsel arşivinde biriktirdiklerini tuvale yansıtıyor.Ressam Evren Karayel Gökkaya; ‘’Urbino’dan İstanbul’a Gizemli Kentlerin Seyir Defteri’’ni sadece ulusal değil uluslararası sanat platformlarında da sanatçılarımızı temsil eden Arnavutköy Art Gallery Istanbul’un Ocak ayındaki sergisinde sanatseverlerle paylaşıyor. ?Sanatçı, resimsel arayışında etkisinde kaldığı renklerin, biçimlerin, dokuların izini sürüyor. Elinden düşürmediği fotoğraf makinesi, desen defteriyle yaşadığı şehirleri; şehirlerin limanlarını, sokaklarını, pencerelerini görsel hafızasında biriktiriyor. Biriktirdiği imgeler sanatçının iç dünyasından süzülüp tuvale yansıdığında şehirlerin gizemli birer seyir defterine dönüşüyor adeta. Artgallery’deki sergide; işte bu kentlerden en çok da çok iyi tanıdığı; yaşayarak sindirdiği Urbino ve İstanbul’u anlatan tablolar yer alıyor. O sokaklar; o pencereler ki Raffaello’dan Tiziano’ya; Çallı’dan Bedri Rahmi’ye onlarca büyük ustanın yapıtlarına yön veren zenginliğin parçaları... O kentler ki; Evren Karayel Gökkaya’nın da resim yapma büyüsüne kapıldığı yerler.. Arnavutköy artgallery’deki sergi Ocak ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir.