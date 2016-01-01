İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 16. Sinema Burada Festivali; Zeynep Atakan moderatörlüğündeki “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu”na ev sahipliği yapacak.

Bu yıl İzmir’de ilk kez gerçekleştirilecek atölye ve platform için son başvuru tarihi 10 Ağustos!



16. Sinema Burada Festivali kapsamında düzenlenen “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu”; kısa filmcilere projelerini geliştirmede danışmanlık fırsatı sağlamayı hedefliyor. İzmir’de ilk kez düzenlenen atölye; yapım sürecinin her adımında alternatif yolları keşfetmeye, farklı mecraları kullanmaya ve yapımcıların içinde yaşadıkları coğrafyanın sosyal, kültürel ve üretim odaklı açmazlarına yeni çözümler üretebilmelerine aracı olmayı amaçlıyor.



Zeynep Atakan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu”na seçilecek 10 projenin sahipleri, atölyeye katılma hakkı kazanacak. Sadece Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin katılımına açık olan “Bir Yaratıcı Yapım Atölyesi ve Pitching Platformu”na 10 Ağustos tarihine kadar hfgaleri.com/sinema-burada-film-festivali-31-agustos-4-eylul-2016 adresinden başvurulabilir.









