Masa örtüsü yapımı

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Yazı: Hande Ertem Ergün



GEREKLİ MALZEMELER

• Kenarları puantiye desenli şerit masa örtüsü (örtüyü beyaz ve puantiyeli kumaştan kendiniz de dikebilirsiniz)

• Sünger kağıt

• Mukavva

• Kumaş boyası

• Küçük makas

• Delik açma pensi

• Ütü

• İnce bez



YAPILIŞI

Şirin bir masa örtüsü sofranıza neşe katar. Motifleri hazır bir örtüye ya da dikeceğiniz bir örtüye kumaş boyasıyla basabilirsiniz. Motif figürlerini sünger kağıda yerleştirip konturlarını çizin ve küçük makasla kesin. Mantarların beneklerini delik açma pensiyle oluşturun. Motif kalıplarını ters taraftan bir parça mukavvanın üzerine yapıştırın. Sünger kağıttan hazırladığınız kalıplara kumaş boyası sürün ve kumaşın üzerine basın. Boyayı sabitleştirmek için ütüyü pamuklu kumaşlar için uygun ısıya ayarlayın. Kumaşın üzerine ince bir bez serin ya da kumaşı ters tarafından üç dakika ütüleyin. Bu işlemden sonra örtünüzü 60 dereceye kadar yıkayabilirsiniz.