Meltem Cumbul ile Oyunculuk Atölyesi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

!f İstanbul’un bu yıla özel sinema atölyelerinden biri de Meltem Cumbul ile Oyunculuk Atölyesi olacak.

İş Bankası Maximum Kart partnerliğinde düzenlenecek 14. !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nin sinema atölyelerinden biri de Meltem Cumbul ile Oyunculuk Atölyesi olacak. Türkiye sinemasının en önemli kadın oyuncularından Meltem Cumbul, !f İstanbul’a özel düzenleyeceği oyunculuk atölyesinde Eric Morris Metodu’ndan yola çıkarak karakter oluşturmaya ve geliştirmeye giden yolun keşfi için yöntemler sunacak.

Aralarında Johnny Depp, Jack Nicholson gibi bir çok ünlü oyuncunun uyguladığı Eric Morris metodunun İstanbul resmi eğitmeni olan Meltem Cumbul, Morris'in işçilik için geliştirdiği seçim yollarından Alt Kişilik çalışmasıyla katılımcıların içlerindeki sese ve olan bitene kulak vermelerini, sahip oldukları kişisel envanteri kullanarak farkındalıklarını esnetmeyi öneren bu yöntemi kullanarak karakter oluşturma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar sunacak.

Üç gün sürecek atölyede ayrıca, Nefzenki Metodu’nun yaratıcısı Zeki Doğulu, beden ve ruh arasındaki en önemli köprü olan meditasyon, konsantrasyon ve nefes teknikleri üzerine bir eğitim verecek.

Başvuruların 1 Şubat’a kadar süreceği atölye, 15 kişi ile sınırlı olacak ve !f İstanbul kapsamında 20-22 Şubat tarihlerinde SALT Galata’da gerçekleşecek. Elde edilecek gelirin Oyuncular Sendikası’na bağışlanacağı atölyeyle ilgili detayları www.ifistanbul.com adresinden öğrenebilirsiniz.

