Moğol mutfağına meraklıysanız, Go Meso'daki atölye çalışması tam size göre!

Yakın Doğu’dan Uzak Doğu’ya 8 farklı pişirme tekniği ile misafirlerine unutamayacakları deneyimler sunan Go Meso, Moğol Barbeküsü pişirme tekniğini lezzet meraklıları ile paylaşıyor. 24 Mayıs, saat 19.00’da Go Meso’da düzenlenecek atölye çalışmasında, Moğol mutfağının incelikleri ve püf noktaları, lezzet uzmanları tarafından misafirlerle paylaşılacak.

Atölye çalışmasında d.ream executive şefi Ali Ronay, Moğol Barbeküsü’nün tarihi, dünya mutfağındaki önemi ve Go Meso adının nereden geldiği gibi bilgileri katılımcılarla paylaşacak. Atölye çalışmasında, misafirler kendi damak zevklerine uygun etleri seçerek, pişirme tekniklerini, hangi sos ve baharatlar ile nasıl sonuçlar alınacağını uygulamalı olarak görme fırsatı da yakalayacaklar.

Misafirler kendi kişisel zevklerine göre farklılaştırabilecekleri tarifler ile Moğol Barbeküsü yapmayı öğrenecekleri atölye çalışmasına rezervasyon yaptırarak katılabilirler. Limitsiz barbekü, iki adet alkolsüz içki, bir adet tatlı ve bir adet kahve sunumunun dahil olduğu çalışmanın kişi başı ücreti 90TL, katılım ise 8 kişi ile sınırlı.

Uzak Doğu ve Yakın Doğu kültürüne ait yemekleri yakından tanımak isteyen lezzet kaşiflerinin buluşma noktası haline gelen Go Meso, Moğol Barbeküsü ile lezzet dedektiflerini bekliyor.



