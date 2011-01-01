Mutlu Dükkan Atölyesi

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Pasta, cupcake tasarımlarıyla öncü olan Zeynep Yümlü, Şişli’deki Mutlu Dükkan Atölyesi’nde kurslar düzenliyor, tasarımlarıyla harikalar yaratıyor.

Yazı ve Fotoğraflar: Merve Özaytekin / İstanbul Life



Mutlu Dükkan’ın atölyesinde ne pişer?

Sıvı yağ, margarin, kimyasal asla kullanılmadan, yüksek kalitede Belçika çikolatası Callebaut ve Kahve Dünyası’nın çikolatasıyla yapılan ürünler… Bunlar pasta, cupcake, kurabiye ve makaron.



Atölyeye çatkapı uğrayan alışveriş yapabilir mi?

Hayır. Ürünlerde el işçiliği çok. Sipariş için randevu alınıyor. Konuşarak tasarıma karar veriyoruz. 20 kişilikten 70 kişiliğe kadar pasta yapılabiliyor.



Benzer ürünler yapılıyor. Zeynep Yümlü’nün farkı ne?

Hayalimdekini ürünlerle canlandırabiliyorum. Kişi bazı detaylarda ısrarcı olursa, kötü olabileceğini söylüyorum. Figürlerde de duru olmayı, küçük bir detay eklemeyi seviyorum.



Bu yıl trend ne olacak?

Pasta değişmeyen trend. 200-250 kişilik, üstünde pastası olan cupcake kulesi bu sene de çok moda. Üstü kremalı cupcake'ler de yükselişte.



Kurslarda ne öğreniliyor, ne kadarda bir gerçekleşiyor?

Üç aylık periyotlarla kurs tarihlerini, kurs kapasitesini blog.mutludukkan. com sitesinden duyuruyoruz. İsteyen istediği ara kaydını yaptırıyor. Cupcake, makaron, kurabiye bir gün, pasta ve çiçek yapımı kursları iki gün sürüyor. Fiyat aralığı da 220-750 lira arasında. Mutlu Dükkan’da pişen tüm tatlılar öğretiliyor.



Atölyede yeni projeler olacak mı?

Yabancı eğitmenler gelecek, baharda ünlü bir ismi ağırlayacağız.



KİMDİR?

Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi’ni bitirdi. Kendi merakı üzerine kurabiye yapmayı öğrendi. Prestijli bir firmada yurt dışı satış yöneticiliği pozisyonundaki işine 2011’de son verip hobisini mesleğe dönüştürdü.