Parçaları birleştirin!

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Puzzle yapmayı seviyorsanız, Osman Hamdi Bey'in ölümsüz eseri 'Kaplumbağa Terbiyecisi' sizin de duvarlarınızı süsleyebilir!

Educa Puzzle'ın 1500 parçalık 'Kaplumbağa Terbiyecisi' puzzle'ı sanat ve hobiyi bir arada sunuyor.



Parça Sayısı: 1500

Kutu Boyutu: 43 x 30 x 5,5

Bitmiş Puzzle Boyutu: 85 x 60 cm



Yüksek kalitede üretilen Educa puzzle'lar, geniş bir resim koleksiyonuna sahiptir. Birbirine uyumlu parçalar kolayca birleştirilir, aralarında boşluk kalmaz. Özel kağıdı ile yansıma yapmaz.

Geri dönüşümlü kağıt kullanan Educa, çevre dostudur. Çoğu modelin içinde yapıştırıcı mevcuttur ve kayıp parça desteği sağlanır.