Pasta tasarım atölyesi

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İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bulunan Pasta Tasarım Atölyesi 21 Eylül'de başlıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bulunan Pasta Tasarım Atölyesi, sevdiklerine harika sürprizler yapmayı ya da yeni ve renkli bir kariyerin kapısını açmayı hedefleyenleri bekliyor. Pasta Tasarım Atölyesi’nde verilecek toplam 6 haftalık eğitim ve uzmanından ipuçlarıyla herkes birer pasta sanatçısı olabilecek. Kendini geliştirmek ya da yepyeni bir alanda kariyer yapmak isteyen herkese açık olan eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde 21 Eylül-9 Kasım tarihleri arasında verilecek. Cumartesi günleri saat 10.00 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleşecek ve toplam 6 hafta sürecek eğitim boyunca katılımcılara insan ve hayvan figürleri, çizgi karakterler, çiçek modelleme, temalı özel çalışmalar yaptırılırken kişiye özel pasta tasarlamanın da ipuçları verilecek.

Elif Uzel Gener eğitmenliğindeki toplam 6 haftalık eğitimin bedeli ise 1.350 TL olarak belirlendi



