Şık bir tarif kutusu

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Ayakkabı kutusunu içine yemek tariflerinizi koyabileceğiniz şık bir tarif kutusuna dönüştürün!

Malzemeler

Ayakkabı kutusu

Beyaz akrilik boya

Vinil yapıştırıcı

Mavi ekose desenli bulaşık havlusu

Küçük sünger rulo fırça

Kkıl fırça

Zigzag makas

Cetvel

Maket bıçağı

Çizgi taşı

Beyaz karton kağıt

Yapılışı: Ayakkabı kutusunu bir veya iki kez beyaz boyayla boyayın. Boyayı sünger rulo fırçayla sürün. Köşeler için kıl fırça kullanın. Kutunun kapağını bulaşık havlusunun üzerine yerleştirin ve kumaşı kapağın yüksekliğine uygun 2 santim dikiş payı ekleyerek zigzag makasla kesin. Ekose deseninin simetrik olmasına dikkat edin. Cetvelle kutunun kapağına bir

çarpı işareti yapıp 3 x 6 santim boyutlarında bir pencere çizin. Pencereyi maket bıçağıyla kesin. Yardımcı çizgilerini silin. Kapağı kumaşın üzerine yerleştirin ve pencereyi çizgi taşıyla çizin. Pencerenin ortasına yatay bir çizgi, oradan köşelere uzanan verev çizgiler çizin. Kumaşı orta çizgiden kenarlara doğu makasla kesin. Kapağın üstüne ince bir tabaka vinil

yapıştırıcı sürün. Kumaş parçasını üzerine yerleştirip bastırın. Kumaş üçgenleri katlayıp kapağın iç kısmına yapıştırın. Kutunun altı için önce kumaştan kareler kesin ve köşelere yapıştırın. Ardından uzun kenarlarına kumaş yapıştırın ve mandallarla sabitleyin. Ön kenarlarını ve tabanını da kumaşla kaplayın. Son olarak beyaz karton küğıttan dikdörtgen bir parça kesip üzerine bir etiket yapıştırın. Parçayı kapağın pencerenin iç kısmına yapıştırın.