Yapımcılık atölyesi

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Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan 25-27 Nisan tarihleri arasında yapımcılık dersleri vermeye hazırlanıyor

Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’ın kurduğu YAPIMLAB, başkan yardımcılığını yürüttüğü European Women’s Audiovisual (EWA) Network oluşumuyla işbirliği içinde bir eğitim programına imza atıyor. 25-27 Nisan arasında gerçekleşecek eğitimlerde, sinema sektöründe dijitalleşme sonrası finans kaynağı yaratma, farklı gösterim mecraları oluşturma, pazarlama ve iletişim modelleri üzerinde durulacak. Taksim Opera Oteli’nde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek ’Film Yapımında Yeni Nesil Metotlar’ başlıklı eğitim programında, Andy Green, Kobi Shely, Cheryl Miller, Seda Kılıç Aktaş, İlker Cengiz, Yaşar Ahmet Hızarcı, Emre Şen, Efsun Gül Özgençer ve Renan Tavukçuoğlu eğitim verecek. Eğitimlerde katılımcıların, konunun Türkiye ve Avrupa ’daki uzmanlarından bilgi edinmeleri, iletişim ağını genişleterek sektörden yeni kişi ve meslektaşlarla tanışmaları ve projeler için yeni formüller keşfetmeleri amaçlanıyor.